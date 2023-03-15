一帶一路導致多國債務危機 中國不敢再好大喜功

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（中央社台北15日電）中國當局全球大撒幣推「一帶一路倡議」屆滿10年，卻導致多國陷入債務危機，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木方案，專家分析，小而美其實就是危機控管的髮夾彎。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，始於2013年的一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative）可說是中國強化全球經貿往來及拓展全球影響力的布局，至今已有151國參與其中。

根據中國商務部的統計，自2013年至去年止，中國和參與這項倡議國家的商品貿易總額逼近13兆美元（約新台幣397兆），與此同時，截至2021年底，雙邊投資總額已逾2300億美元。

官方公布的帳面數據乍看之下似乎凸顯中共領導人習近平力主的一帶一路成效卓著，但諸多貧困國家卻因此淪為中國的債務國而招致罵名。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）指出，不少非洲國家留下打不掉的壞帳。

據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是中國進出口銀行與中國國家國際發展合作署即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。

約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份佔19.6%。

儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。

即因如此，中共官媒人民日報上月發表帶風向的評論指出，在農業、醫療與減貧方面，（一帶一路）已落實一連串小而美的方案。

中國國務院新聞辦2月間指出，小而美的方案在數位、醫療與環保等領域日益普及。

既然標榜小而美，不再是動輒由國營企業主導的「國進民退」。香港科技大學公共政策研究學部教授白立邦（Naubahar Sharif）表示，將由民企或省營企業主責各項冠上美化標籤的合作計畫。

他說，國營的工程與營造巨賈不再參與其中，如此這些規模有限的企業或可推動規模小仍可獲利，而且不致債台高築的方案。

協力管理諮詢有限公司（Dezan Shira & Associates）國際諮詢經理甘伯斯（Guilherme Campos）說，想必習近平在設想修正一帶一路，否則這項倡議將聲名狼藉，同時不利中國的形象。

他說，很顯然像是斯里蘭卡與安哥拉和其他政治動盪的國家，因實施一帶一路而千瘡百孔。

香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）說，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。

他表示，過去10年大興土木向來是一帶一路的特色，然而有鑑於這些方案的規模龐大與複雜性，導致重大經濟、社會與政治的不穩定又招致負評，規模縮減的方案風險也就沒那麼高。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120315