一帶一路漩渦4 / 埃及遷都建新沙漠宮殿 非洲第一高樓折射空城現實

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中國推動一帶一路倡議12年。時值美中政經角力白熱化之際，中央社記者走訪寮國、斯里蘭卡、埃及、菲律賓、義大利、馬來西亞等指標國家，了解在強權競逐爭取國際盟友背後，在地民眾怎麼看一帶一路帶來的希望與掙扎。

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一帶一路漩渦－沙漠中的無人城

（中央社記者施婉清開羅29日專電）埃及總統塞西於2015年提出「遷都」計畫，自此展開一個沙漠超級工程，並透過中國政府「一帶一路」承建計畫，蓋出非洲第一高樓「標誌塔」。然而，埃及學者專家也擔憂「新行政首都」是否淪為進一步拖累國內民生經濟的形象工程。

2015年，埃及政府開始在開羅以東45公里外的一處沙漠地帶規劃一座占地700平方公里的「新行政首都」（NAC）區域。目標是將新行政首都打造為非洲首個「智慧城市」兼埃及新政治經濟中心。

「新行政首都」將從現有首都開羅遷入650萬人口，包括政府機關和外國使館人員，以分散老城區人口，並將總統府和所有政府部會機關全部集中在一個封閉區域內，以提高政府效率。

埃及政府部會機關過去雖然都在開羅市中心，但都是「開放公共區域」；現在的新行政首都建有圍牆大門，國防部甚至在最內部的「城中城」。

開羅美國大學（AUC）建築系教授卡邁爾（Basil Kamel）告訴中央社記者，遷都計畫的一個主因是為緩解現有首都開羅人口過密的問題。

根據埃及中央公共動員和統計局（CAPMAS）統計數據，2025年初開羅人口約2300萬人，人口擁擠程度與印度孟買和香港不相上下，且市中心核心區每平方公里人口密度甚至高達4萬人。

新首都打造多項巨無霸工程 經費龐大受質疑

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對新行政首都懷有高度期待，他曾表示：「新行政首都的意義，不亞於埃及經濟命脈蘇伊士運河。」

新行政首都是一個「封閉式」行政住商綜合區，包含政府區、中心商業區、住宅區、文教區，還有一個全世界最長的城市綠帶「綠河公園」（Green River Park），總長度35公里，橫跨整片區域。

除綠河公園外，新行政首都還有其他多項巨無霸超級工程。

例如，全世界第3大、占地47萬6000平方公尺，可同時容納13萬名信徒的清真寺「埃及伊斯蘭文化中心」；另外還有一個正在建造中的方尖塔，2030年完工後將以1000公尺的高度成為全世界最高建築物。

最令人嘆為觀止的巨無霸建築莫過於區域內一個屬全球最大的國防總部「八角大廈」。這是一個占地90平方公里，屬於二道封閉的「城中城」，裡面有完整的生活機能，可完全與外界隔絕。

花費在這些超級工程上的資金與其面積和外觀同樣驚人。雖然目前還沒有完全公開的官方總預算數據，但根據美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒去年3月報導和已披露的部分投資，新行政首都整體建設費用至今已達到600億美元（約新台幣1.8兆元）。

埃及政府投入600億美元開發新行政首都，目前仍在建設中。圖為國會大廈及周邊面貌。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月29日

「一個人均GDP（國內生產毛額）只有3400多美元的國家，卻建了一個比梵蒂岡還要大的總統府！埃及有錢可還嗎？」一名網友在一段介紹埃及新行政首都的影片下方如此留言評論。

卡邁爾說，早在計畫初期就已經出現對於資金壓力過大的反對聲浪，因為埃及經濟在當時已經處於危機狀態，而且埃及政府剛花費80億美元擴建蘇伊士運河。

卡邁爾表示，為補足建設新行政首都所需的資金，埃及政府除靠出售土地以及提高存款利率取得民間融資外，也從沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國取得貸款。

一帶一路成推手 中國國有企業營運管理新行政首都中心商業區

一帶一路倡議於2013年啟動後，埃及與中國的關係愈加緊密。中國政府根據與埃及在2014年簽署兩國全面戰略夥伴關係聯合聲明，2016年中國建築集團與埃及接洽總承包協議，負責建造金額達30億美元、總占地面積約60萬平方公尺的中心商業區（CBD），成為當時中資企業在埃及最大的專案。

中建集團稱，埃及新行政首都是一帶一路倡議沿線最大的造城專案，其中塔冠385.8公尺高的78層樓「標誌塔」更成為非洲第一高樓。

中國官媒新華社報導，埃及新城市社區管理局（NUCA）6月初與一家中埃合資企業簽約，將由這家合資企業負責CBD重要設施的維護管理，並為CBD內的居民、遊客和企業提供全面城市服務。

據報導，這家中埃合資企業名為「地平線運營管理（埃及）股份有限公司」，是由中建集團旗下的中建國際、中建八局和中海集團組成的聯合體，與埃及當地企業合資組建。

中國建築集團依據一帶一路倡議，2017年參與埃及新行政首都中心商業區建設工程，將其定位為「非洲的曼哈頓」。圖中灰色高塔為中建集團於2024年完工的非洲第一高樓「標誌塔」。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月29日

英國「金融時報」旗下數據部門fDi Intelligence引述倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員英莎麗（Sari Arho Havren）說：「一個國家開發新首都，卻把中心商業區的運作和維護交給一家中國國有承包商，這感覺史無前例。」

她指出：「這可不是一般的公司，而是一家中國國有企業，這意味他們的參與始終被視為是戰略性的，並且得到中國國家高層的批准。」

另一方面，新行政首都住宅區Armonia公寓設計監造顧問陶費克（Ashraf Tawfik）告訴中央社記者，新首都住宅區房價比開羅市區同等住宅高20%至50%，每平方公尺（約0.3025坪）售價約4萬5000埃鎊（約新台幣2萬7000元）。埃及政府規定最低工資為7000埃鎊，顯然多數埃及民眾無法負擔新首都的房價。

陶費克說，現在新首都內的生活條件以及與市區生活圈的距離仍相當遙遠，短時間內很難說服人群遷移和適應。因此，新首都區域現在白天除了政府機構人員、訪客及工程作業人員進出外，下午5時後幾乎就成了一座死城。

參與埃及多項大型建案的Ali Nassar & Partners建築師事務所設計總監伊普拉斯（Ali Ibrashi）告訴中央社記者，開羅自西元969年法蒂瑪王朝就是埃及的首都，當初都市規劃僅能容納300萬人口，而現今擴張和發展速度遠比不上暴增的人口，且為保護文化遺產，許多老城內的建築都無法任意拆建或重建；加上開羅的基礎設施早已不堪重負，交通嚴重壅堵、住房老舊短缺，還有環境空氣污染等問題，最後確實只有遷都一途。

埃及經濟面臨內外挑戰 新首都難吸引民眾遷徙

但伊普拉斯也說，埃及面積雖高達100萬平方公里，但國土多被撒哈拉沙漠覆蓋，95%的居民都依傍貫穿埃及的尼羅河兩岸以及北部的尼羅河三角洲居住。尼羅河被視為是埃及的生命線，支撐埃及人口、農業、商業和城市發展。

他分析，新都遷徙地不能遠離開羅和尼羅河，否則造鎮計畫可能會失敗，將難以形成人居部落進而創造集體經濟活動；或者將需花費非常久的時間和不斷投資才能成功。

伊普拉斯說，近年埃及背負大筆外債，國內經濟又受到多方嚴重打擊，例如因為俄烏戰爭，埃及無法進口小麥，使得食品價格大漲，民眾生活成本劇增。此外，埃及經濟已陷入貨幣貶值、外債、通膨三大危機的惡性循環，因此，埃及目前難以承擔建造此規模的新行政首都成本。

尼羅河被視為埃及的生命線，埃及1.1億人口95%都群聚在尼羅河兩岸及尼羅河三角洲周邊居住生活。圖為開羅市中心尼羅河畔。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月29日

數據顯示，中國是埃及第4大債權國。德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）2023年的報告指出，中國身為多個非洲國家的債權國，扮演了非比尋常的角色。儘管中國的貸款也是由國家或透過國有銀行發放，但北京方面收取的平均利率為3.2%，遠高於其他國家債權國。

舉例來說，世界銀行（World Bank）等國際機構的貸款平均利率僅約1%；德國和法國的平均利率為1.7%；而日本的貸款利率最低，平均為0.5%。

根據華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）旗下Fikra論壇的分析，2017至2022年，中國對埃及投資成長了317%，並對埃及享有巨額貿易順差。

這份分析指出，埃及從中國的進口額從2017年約80億美元，暴增到2022年的144億美元；埃及對中國出口額則從2017年約6.93億美元，增加到2022年的18億美元。

埃及日益仰賴包括中國在內的外國融資，引發人們對其難以承擔外債的疑慮，也憂心「一帶一路」倡議可能導致埃及經濟失衡和對中國過度依賴。

一些建築學者和專家也擔憂埃及的新行政首都會如同沙烏地阿拉伯的「新未來城」（NEOM）或中國的「雄安新區」一樣，遭遇成本超支、人口遷移遙遙無期的命運，最終讓埃及背負沉重的債務，且人民生活更艱辛。

新首都成富人菁英新天堂 小老百姓望而卻步

值得注意的是，新首都現在的居住環境和成本很難吸引大批民眾遷移，因此短期內無法提高入住率和活絡經濟活動。

一些以經商為主的民眾對新行政首都發展前景持樂觀態度。開設機械設備進出口公司的法希（Sayed Fathi）及在工程顧問公司擔任副總的胡珊（Yasser Hussain）認為，在埃及政府積極推動下，約2至5年可以達到如同附近20公里處新開羅（New Cairo）一樣繁榮熱鬧。

但胡珊也對中央社坦言，新行政首都房價高昂，能夠吸引到的人都會是高收入的社會菁英分子，如同現在大家對新開羅的印象，「一個有錢人去的地方！」

住在開羅人口稠密區尹巴巴（Imbaba）的街頭菜販沙瑪（Sama）告訴中央社，新行政首都對他們來說太遙遠了，不僅是生活環境的距離，更是生活條件的距離。看著網路照片中新行政首都的宏偉豪華建築，沙瑪說：「那是我們一輩子無法想像自己會去的地方。」

另一名從事駕駛工作的穆罕默德（Mohamed）一聽到新行政首都就皺起眉頭。

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他告訴中央社，他家有3個小孩要養，妻子有慢性疾病，常常需要看醫生拿藥。過去這幾年埃及物價瘋狂飆升，短短3年內，1公斤檸檬已經從15埃鎊漲到現在的120埃鎊，番茄也從2埃鎊漲到20埃鎊，平常更不敢輕易靠近已經是天價的牛肉攤。

穆罕默德周圍很多朋友也是像他這樣肩負沉重家庭責任的老百姓，但手掌心卻永遠捂不熱鈔票。他們不明白為什麼政府看著他們這些底層人民與生活掙扎，一邊撒大錢為自己在沙漠裡蓋華廈；一邊漲油漲電價，還要人民同甘共苦還外債。（編輯：田瑞華/周永捷/陳妍君）1140629