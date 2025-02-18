開羅歷史地標解放廣場政府大樓 將改建為豪華飯店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅18日專電）埃及首都開羅市中心重要歷史性地標建物是「政府綜合辦公大樓」，位於開羅市中心解放廣場旁，擁有絕佳地理位置。2021年政府單位搬遷後整座大樓清空，今年2月初由財團聯盟宣布，將改建為五星級飯店。

開羅「政府綜合辦公大樓」（Mogamma）對於老開羅人來說，具有特殊的歷史性情感意義。此座大樓建於1949年，樓高14層。在2021年搬遷清空前，最多有3萬名公務人員在大樓內辦公。除駕照簽發單位和辦理簽證的移民局外，大樓內的政府機構還包括逃稅調查局、消防局，以及社會團結部140個辦事處。

由於前往大樓辦理公務的民眾太多，尤其以辦理簽證的各國人士為主，來來往往的人潮在大樓狹窄的走道內摩肩擦踵，將櫃檯前的空間擠得水洩不通，因此在當時，與Mogamma打交道，似乎已經變成開羅民眾心中的惡夢。

政府大樓前方即是2011年埃及茉莉花革命誕生地的「解放廣場」（Tahrir Square），革命期間還曾因情勢緊張將大樓關閉數天。因位居開羅市中心，周邊除了有觀光客必訪的埃及國家博物館（Egyptian Museum）外，還有數家世界級飯店林立，包括麗池卡爾頓酒店（Ritz Carlton）和洲際（Intercontinental）酒店。

2021年，埃及政府將移民局和其他單位遷移到鄰近區域的新大樓，在整座大樓清空後開始透過「埃及主權基金」（TSFE），以振興開羅市中心為目標，為大樓尋找投資對象。

自此，大樓未來的前途，一直是開羅人關注的話題。

在今年二月初，「開羅房屋房地產旅遊投資公司」（Cairo House Egypt）和「萬豪國際集團」（Marriott）共同在媒體上公開宣布簽訂結盟協議，要將這座歷史建築改建為世界級豪華飯店，引進萬豪旗下的「傲途格精選」（Autograph Collection）高端飯店品牌來經營。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）稱，飯店投資計畫投資金額預估為2億美元，將設有500間客房，搭配服務式公寓、多種餐飲和娛樂場所，宴會廳、大型戶外活動展場，水療中心以及其他高級設施。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

萬豪國際集團北非發展副總裁哈珊（Shady Hassan）表示，開羅「傲途格精選」飯店最大亮點將會是屋頂游泳池，可從制高點欣賞重建後立有方尖碑的解放廣場、尼羅河畔和遠眺吉薩金字塔美景。

「傲途格精選」品牌在全球擁有超過300間飯店，以營造個性化設計聞名。（編輯：陳承功）1140218