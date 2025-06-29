一帶一路漩渦8 / 連結斷裂美中角力 新絲綢之路轉型挑戰大

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中國推動一帶一路倡議12年。時值美中政經角力白熱化之際，中央社記者走訪寮國、斯里蘭卡、埃及、菲律賓、義大利、馬來西亞等指標國家，了解在強權競逐爭取國際盟友背後，在地民眾怎麼看一帶一路帶來的希望與掙扎。

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一帶一路漩渦8－一帶一路變多國堵路（中央社記者呂佳蓉北京29日電）中國國家主席習近平2013年提出一帶一路倡議，成為他執政時代最具標誌性的對外政策。12年來，一帶一路從最初的對外基礎援助逐步調整，如今在美中激烈對抗下，成為北京對外經濟統戰的最高綱領，為中國帶來新的戰略空間。

2013年9月，習近平到訪中亞第一大國哈薩克，首次提出「絲綢之路經濟帶」，並在同年10月於印尼提出「21世紀海上絲綢之路」。從中國的西北方與東南方，豪氣展開陸路與海路2條絲綢之路的地圖。

2013年11月，在中共18屆三中全會，一帶一路被確立為中國國家戰略。當時的願景是在中國高度經濟發展下，將過剩產能投射到周邊國家，主要標的是雄心勃勃的對外援建案，印尼雅萬高鐵、中寮鐵路，以及開往歐洲的中歐班列都是重點工程。

如今，美中對抗陰影再度浮現，一帶一路的戰略價值隨之調整。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，2023年之後，一帶一路變成中國向外統戰的具體作為。美國總統川普（Donald Trump）4月向全球各國課徵對等關稅後，習近平隨即出訪越南、馬來西亞、柬埔寨，跟3國簽署更緊密的經貿戰略夥伴關係，而這些國家重申支持中國一帶一路建設計畫。

「（中國）選擇美國課徵高關稅的東南亞，然後提出強化一帶一路經濟建設與互惠合作」，張弘遠強調，這證明一帶一路的政策與角色，已變成北京對外的指導綱領。

上海東亞研究所研究員包承柯接受中央社訪問表示，當中國的經濟發展水準越來越接近美國，美國開始意識到要圍堵中國，以切斷中國經濟發展，此時就體現出一帶一路的戰略價值。過去中國要靠美國市場才得以發展，而一帶一路帶來新的、不同的戰略空間。

包承柯說：「一帶一路東西向的中歐班列，大鐵道將亞洲與歐洲聯繫起來，這具有重大的政治、經濟與戰略意義。」

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣指出，2018年美中貿易戰開打後，習近平想的是要如何把貨品賣到一帶一路沿線國家，分散對美風險，「一帶一路的戰略意涵，是在對美關係上拉攏他國、應對美國的挑戰」。

他分析，一帶一路對中國而言是「短多長空」的計畫。除了工程施工貪腐問題頻傳，在跨境電商方面還出現與沿線國家的不平衡貿易，「經貿失衡」、「債務陷阱」讓許多國家對一帶一路態度趨於強硬，成效難彰，也無法持久。

不過，中國人民大學美國研究中心主任時殷弘認為，雖然虧本項目引起合作國家、政界與公眾輿論疑問，但到目前為止，一帶一路倡議的成就是多方面的。

這位國際關係專家指出，2018年8月，中國國家主席習近平要求，一帶一路要從豪情揮灑的「寫意畫」，轉變為細膩精湛的「工筆畫」，原因是過去進行的基建項目超出中國資源適當投入能力，「並且沒有帶來應該希望的、足夠的經濟效應，同時在所在國家也大致沒有帶來足夠的公眾輿論好評與歡迎，以及中國外交影響力的提升」。

時殷弘形容，一帶一路計畫「知易行難」，初期提出的共創、共有、共同發展是正確的方向，但推進過程取決於中央政府、地方政府、國有企業、民營企業，複雜度大幅增加，加上中國經濟近年來持續下滑，「收縮是非常必要」，有些計畫需要仔細審查與反思，以吸取經驗和教訓。

香港中文大學新亞書院副院長莊太量告訴中央社記者，對外基礎建設的風險本來就很大，面臨政治風險、匯率風險等各樣風險，但不能單從賺錢的角度看待這一政策。

他認為，一帶一路帶來貿易順差，以及海外工作機會，更重要的是，後續建設完成後的管理與維護需要靠中國，令合作國家難以與中國斷開來往。

一帶一路提出將滿12年，內涵已從大型基礎建設，擴增到2017年首屆「一帶一路國際合作高峰論壇」上提出的「數位絲綢之路」，具體實踐如5G建設、光纖、電纜、數位標準、人工智慧（AI）、跨境電商，甚至提出一帶一路到北極的構想，疫情期間還有「健康絲綢之路」的概念，政策範疇無所不包。

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王國臣認為，要警惕中國的數位威權輸出。由於中國是威權與國有企業驅動的國家，在發展高科技與AI的同時，所有人的數據都會被官方掌控，中國這一套方法便於專制國家對內管控。

「如果不想被它掌控，就要跟它切斷所有關係」，王國臣指出，一帶一路已經從看得到的地理，走向看不到的空間，這樣的空間概念就是網路空間，這牽涉到一系列的產業鏈。如果台灣不想被掌握數據，就要進行去中供應鏈，這是從台灣看待一帶一路的一個方向。（編輯：陳妍君）1140629

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社訪問指出，2023年之後，一帶一路變成中國對外經濟統戰的最高綱領，是中國向外統戰的具體作為。中央社記者呂佳蓉攝 114年6月29日