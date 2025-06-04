反制北京一帶一路 美國以敵為師力推中美洲基礎建設

從美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2月訪問瓜地馬拉時做出承諾，接下任務的美國陸軍工兵團多次實地研究評估，到兩國簽署協議，只有短短的4個月不到；這在行政效率緩慢的瓜地馬拉，可以說進展「神速」。

該協議長達30年，第一階段希望在4年間，完成瓜國最重要的太平洋沿岸港口「給薩港」（Puerto Quetzal）和大西洋沿岸「森托馬斯梅港」（Puerto Santo Tomas de Castilla）的現代化工程，大幅提高貨櫃吞吐量和港口營運效率。

更具規模的陸地基礎工程計畫也將隨之進行。美國陸軍工兵團將重新打通恢復瓜地馬拉荒廢多年沒有使用、總長約800公里的鐵路運輸系統，並且連結兩大港口「給薩港」和「森托馬斯梅港」，形成連通大西洋-太平洋的海陸貨運網路，提升國際航運效率，將瓜地馬拉打造為西半球戰略關鍵節點。

港口及鐵路現代化工程雖然由瓜國自掏腰包，初期啟動預算就高達6000萬美元（約新台幣18億元），但在瓜國上下對基礎建設迫切的需求和期待下，政府民間幾無負評全力支持。

不過，美國軍方強調，所有現代化工程將比照「美國建築標準」，以「美國聯邦政府採購法規」發包興建。換言之，這將是一項由美國政府和承包商主導的工程，對未來該區域擁有巨大影響力和發言權。

相較於中國在拉丁美洲國家推動多年的「一帶一路」大力開發戰略性基礎建設，以增加區域政治經濟影響力，美國的腳步已經落後許多。

從開採稀有礦產、興建發電廠、鐵公路交通運輸系統，到港口設施甚至電信產業等，拉美國家從北到南，到處都可以看到中國的影子。但這些國家接受「一帶一路」後，不只喪失對國家戰略產業的掌控，甚至一腳踏入巨額「債務陷阱」，難以自拔越陷越深，其中指標性工程就是秘魯的錢凱港（Chancay）。

錢凱港由中國投資36億美元興建，被視為南美洲海運貿易重要樞紐。但該港口由中國國營企業中國遠洋海運集團（COSCO）掌控，專屬經營權合約一簽就是30年。秘魯官方不只無法介入港口營運，中遠海運還與秘魯政府監管單位對簿公堂。

另外，港口興建過程中，持續傳出官商勾結的貪腐醜聞，更引發外界對中國企圖將錢凱港作為軍事用途的疑慮。

而美國總統川普上任後，國務卿盧比歐出訪第一站就是中美洲國家，而非亞太地區，可看出美國亟欲在北京「一帶一路」大幅領先下，選擇傳統上被視為「美國後院」的中美洲，重新站穩腳步。

川普首先以強勢姿態，對巴拿馬運河主權問題頻頻出擊。強大壓力下，不只迫使香港長江和記實業出售運河兩個重要港口的經營權，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）更宣布退出「一帶一路」。

巴拿馬政府5月宣布興建一條全長475公里的鐵路工程，也決定引進英國與美國資金和技術，明確排除已表態爭取多年的中國企業和政府參與。

如果說巴拿馬運河議題是美國反擊「一帶一路」威脅的第一戰，瓜地馬拉的港口現代化及鐵路運輸工程可視為急起直追，「以敵為師」在中美洲國家推動的指標性工程。

美國協助中美洲國家建設港口及鐵路基礎工程，促進經濟發展，強化對該國及區域影響力，重新鞏固對自家後院的掌握。

但對中國經營「一帶一路」已久的南美洲，美國勢力似乎鞭長莫及。

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巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）5月訪問中國期間，不只和中國簽訂多項經貿協議，雙方更研議興建一條全長約5000公里、穿越巴西並通往秘魯錢凱港，連接太平洋岸與大西洋岸的「兩洋鐵路」，打造南美一體化路線。

要突破中國「一帶一路」在南美洲厚築的城牆，對美國的區域戰略及外交經貿實力，都是嚴峻的挑戰。（編輯：陳妍君）1140604