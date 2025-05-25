捷克考駕照難、重上路實戰 禮讓行人觀念從小培養起

根據記者在捷克的觀察，與台灣相較，捷克的駕訓班訓練較紮實，考照難度也更高。

以當地朋友的經驗為例，在捷克考照通常需要數個月至半年，部分捷克駕訓班會先上數小時的「理論課」，除了教導交通規則與標誌外，更納入風險判斷、行車倫理、心理素質等內容。

實務操作上，在捷克通常須完成至少28堂、每堂45分鐘的課程。與台灣最大的不同在於，捷克的駕駛訓練並非在封閉的駕訓場或模擬道路進行，而是「直接上路」實戰操作。

學員一開始就進入真實的交通環境，學習在城市街道、住宅區、環狀交叉口與鄉村道路上駕駛，感受真實路況的車流變化、行人穿越、盲點判斷等挑戰。

另外，有的駕訓班還會安排學員上高速公路，讓學員在教練陪同下，學會保持安全車距、應對高速行駛的心理壓力與突發情境，讓學員在真正獨立駕駛前，就具備處理複雜交通狀況的能力。

進入考試階段，捷克駕照筆試涵蓋多元題型，「交通情境判斷題」占較高比重，考題包含「十字路口的優先通行權判定」、「如何保持與前車的安全距離」等。

由此可見，捷克筆試對路況實際判斷的重視，以確保考生不是只靠死記硬背通過考試。我的幾位朋友都認為，筆試難度偏高，他們考了2、3次才順利通過。

在路考方面，同樣是在真實交通環境進行，考官會帶考生在城市街道、住宅區或主要幹道行駛，途中遇到紅綠燈、環狀交叉口、行人穿越道等多種交通狀況，考生必須展現安全駕駛、遵守交通規則及良好的判斷力。

●禮讓不是出於怕被罰 而是從小養成的觀念

除了考取駕照的方式，台灣與捷克駕駛人在「禮讓行人」也顯現差異。在捷克，「行人優先」是無需多言的社會共識。當行人站在斑馬線前，即使只是露出想過馬路的意圖，駕駛遠遠地看到，通常就會主動減速並等候讓行。

即使在沒有紅綠燈的路口，車輛也都會主動等待，極少發生車輛按喇叭催促行人的場面。這不僅因為法律規定要禮讓行人，或是捷克政府用高罰款來嚇阻駕駛，而是已經內化為駕駛的行為準則。

一位捷克朋友告訴我，他們在幼稚園就被教導：過馬路時，車子會停下來讓行。這種從小建立的觀念，成為日後駕駛行為的自然反應。在上駕訓班時，捷克教練也會不斷強調，遠遠看到斑馬線就要主動減速，準備禮讓行人。

過去在台灣生活20多年，我早已習慣在過馬路時主動讓車子先行。這種「本能」帶到捷克，反倒出現有趣的場景：我讓車、車讓我，雙方互相禮讓，僵持片刻，最後才由我過馬路。這些瞬間尷尬又溫暖，也讓我體會交通文化的差異。

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在歐洲生活2年多後，我逐漸習慣這裡以行人為優先的交通文化。但回到台灣，儘管法規明訂「車輛行經行人穿越道時應停讓行人先行」，加上近年來政府提高罰鍰，警方也加強取締駕駛未禮讓的違規行為，不少駕駛仍忽視「行人是馬路上的弱勢」，以及對行人的主動保護義務。

禮讓行人的差異，不只是制度不同，也體現公民社會發展的差異。對捷克人來說，禮讓行人不是出於「怕被罰」，而是內化成對行人的尊重態度；台灣雖已逐漸改變，但從法規落實、教育推廣到價值觀內化，還有很長的一段路要走。（編輯：陳妍君）1140525