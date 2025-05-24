加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場／羅馬展出百件巴洛克珍品 印證17世紀全球化已夯
首頁 / 生活
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/89
首頁 / 生活

環境部綠領人才培育課程 中低收及身障全額補助

2025/5/24 10:05（5/24 10:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環境部國家環境研究院宣布，將擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者。圖為環境部氣候變遷署副署長徐旭誠（後中）到台灣師範大學授課。（環境部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月24日
環境部國家環境研究院宣布，將擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者。圖為環境部氣候變遷署副署長徐旭誠（後中）到台灣師範大學授課。（環境部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校開設「環境部淨零綠領人才培育課程」，每人學費為新台幣1萬2000元，環境部宣布，中低收及身心障礙者將全額補助。

環境部國家環境研究院發布新聞稿指出，將擴大「環境部淨零綠領人才培育課程」學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者，期待在擴大補助不利處境者的政策下，可以鼓勵更多弱勢族群投入淨零綠領人才的行列。

環境部國家環境研究院攜手全國32所大專院校，在3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並推出為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，報名費為每人1萬2000元，由各開班學校收取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環境部表示，當時優惠對象僅限30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶且首次測驗就及格者，學生者可獲得半額學費優惠，低收入戶者是全額學費優惠。

環境部國環院院長劉宗勇表示，為讓青年及不利處境者減輕學費負擔，國環院將擴大優惠對象，納入中低收入戶及身心障礙者，完成訓練且首次測驗合格者，就可申請學費全額減免，但補考者不在補助範圍內，另外對於先前已完成報名的學員，只要符合資格，將一併追認補助資格。（編輯：李亨山）1140524

AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
見證綠色成長三里程碑 總統：台灣淨零必奪先機
113
更多編輯台推薦新聞：