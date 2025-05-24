加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場／羅馬展出百件巴洛克珍品 印證17世紀全球化已夯
首頁 / 文化

楊双子、金翎與日裔編輯攜手 臺灣漫遊錄英文版成真

2025/5/24 09:39（5/24 10:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
臺灣漫遊錄英文版主編Yuka Igarashi、作者楊双子、楊双子妻子賴庭荷、紐約台北文化中心主任張惠君（右起），去年11月19日在美國國家圖書獎酒會合影。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月24日
臺灣漫遊錄英文版主編Yuka Igarashi、作者楊双子、楊双子妻子賴庭荷、紐約台北文化中心主任張惠君（右起），去年11月19日在美國國家圖書獎酒會合影。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約23日專電）小說「臺灣漫遊錄」英文版在美國連續獲得國家圖書獎與亞洲協會翻譯文學獎，英文編輯Yuka Igarashi與作者楊双子、譯者金翎用不同語言在創作人生中相遇，沒人知道一個出版提案的開始，會讓全球讀者哀傷故事結局，同時認識台灣。

臺灣漫遊錄（Taiwan Travelogue）講述日治時期一名台灣翻譯與來台日本女子，兩人旅遊、體驗美食，在無情歷史下綻放的同性情愫。透過不同語言，作者楊双子、譯者金翎將被殖民、身分認同、性別與翻譯等議題，化身在食物與愛情的段落裡。

臺灣漫遊錄英文版實體與電子書去年11月在亞馬遜（Amazon）與美國書店上市，同月獲得美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎，超過6成亞馬遜留言讀者給予5星高評價，2成打4星。亞洲協會（Asia Society）夏白芳圖書獎（Baifang Schell Book Prize）首度頒發的翻譯文學獎，也給了這本深情書寫台灣的小說。

英文版背後操刀編輯是美國獨立出版社Graywolf Press的日裔美人Yuka Igarashi，從部分譯文開始提案，3份原文初讀報告評估到調整內容順序、付印上市，她回憶出版計畫說：「作者楊双子非常特別，太出色了，對金翎來說應該是非常特別的工作計畫，也只有她能做，對我來說也是特別合適。」

「我只問了一些問題，瞭解金翎要如何呈現全文，她幫了大忙，眼前發生的當時看來都不太可能，就是驚喜。因為Graywolf是獨立非營利出版者，我常想都在做自己的事，沒人會關注，獲得獎項認可真的感覺很好，過去也有書籍曾入圍，但從未在翻譯小說項目得獎，大家都很興奮。」

Yuka Igarashi形容，楊双子與金翎善於述說台灣，有極為豐富的文化與特殊性，許多人經常想不到，或與其他地方混淆，不瞭解台灣發生了什麼。「我喜歡學習，這本書某種程度讓美國讀者就此進行對話，這非常棒，也許用不同方式來思考台灣」。

對Yuka Igarashi而言，編輯工作者選擇出版計畫的直覺未必有成效，但金翎提案時，大綱有關旅行、美食，背後還有龐大的主題，一段她不知道、大部分美國人也不清楚的歷史，當時對全書內容就感到非常興奮。她說：「很多時候選擇出版計畫，因為可以學到新知。」

小說裡的王千鶴與青山千鶴子，一個來自殖民母國架構，一個出自台灣大家族，虛構故事裡有猜疑、距離和真情，綿長情意融在一碗蜜豆冰中。

「我相信很多讀者讀起來會感到餓，這很有趣，她寫的很多食物在台灣已不存在，那些留在歷史中的食物描述得很棒，作者很深入，讓特別的食物來說故事。我認為楊双子把食物寫得很精采，內容豐富，我很愛那部分。」Yuka Igarashi回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

臺灣漫遊錄初版在台灣上市時曾引起不少討論，英文版讀者留言來自世界各地，透過故事瞭解台灣是最完美的管道。Yuka Igarashi說：「有些美國讀者對故事結局感到震撼哀傷，因為主角們無法在一起或有任何發展平等關係的可能，無法重聚，但我認為這本書就是她們的重聚。」

一本誰也無法想像可能性的台灣小說，讓Yuka Igarashi生活掀起小漣漪。她笑說她的母親終於知道她多年的工作，也希望楊双子與金翎持續創作，寫自己擅長與喜愛的東西。（編輯：唐聲揚）1140524

#日本
#亞馬遜
#楊双子
#金翎
#亞洲協會
臺灣漫遊錄作者楊双子（左）與英文版主編Yuka Igarashi去年11月19日出席美國國家圖書獎酒會。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月24日
臺灣漫遊錄作者楊双子（左）與英文版主編Yuka Igarashi去年11月19日出席美國國家圖書獎酒會。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月24日
延伸閱讀
臺灣漫遊錄接連獲獎 楊双子：台灣文學走向世界得獎提國家認同分歧 楊双子相信文學能凝聚台灣臺灣漫遊錄跨越時代文化 楊双子、金翎紐約分享創作
楊双子
臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 楊双子盼讓國際看見台灣臺灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 評審高度讚賞楊双子敘事天賦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：