臺灣漫遊錄接連獲獎 楊双子：台灣文學走向世界

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）在國際接連獲獎的小說「臺灣漫遊錄」，再獲亞洲協會首設的翻譯類文學獎。作者楊双子指出，台灣文學走向世界，這不只是個人肯定，也是台灣人的世界之路。

由楊双子撰寫、金翎翻譯的「臺灣漫遊錄」繼2024年獲得美國國家圖書獎後，日前又獲亞洲協會夏白芳圖書獎翻譯文學獎（Baifang Schell Book Prize），成為此獎第一部獲獎作品。

楊双子今天在個人臉書（Facebook）分享，夏白芳圖書獎由亞洲協會所屬美中關係中心與The Wire China雜誌共同出版的China Books Review（中文圖書評論）於今年初創立，旨在表彰深化國際對華語世界理解的傑出著作，設有非文學類與翻譯文學2個獎項。

獎項名稱源自亞洲協會美中關係中心主任、知名學者夏偉（Orville Schell）已故妻子夏白芳（Baifang Schell）。楊双子指出，能從涵蓋中國、香港、台灣，甚至新加坡、馬來西亞等地的華語文學英譯作品中脫穎而出，她感到無比榮幸。

她透露，截至2025年5月中旬，「臺灣漫遊錄」已售出13國版權，且仍有多國語種洽談中，出版社更喊出「朝20國版權邁進」的目標，讓她既振奮又感動。因為這不僅是她個人的成果，而是「整個文學台灣隊的逐步到位」。

楊双子認為，未來國際上將會看到更多來自不同領域、性別、族裔、世代、類型、體裁、關懷議題的台灣作家名字。

她表示，台灣正處於一個關鍵時刻，不僅擁有足以登上世界舞台的優秀作家與作品，從官方到民間都積極推動文學外譯，再加上地緣政治因素，讓全球對亞洲與台灣的關注日益升高。

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目前楊双子正與多名作家共同發起「筆桿接力、罷免到底」運動，支持罷免不適任立委。她指出，「關鍵時刻，不要讓台灣文學的外譯資源被不適任立委惡意奪走。」因為這奪走的不只是單一作家走上國際舞台的機會，而是整個台灣透過文化外交走上世界之路的機會。

她表示，台灣文學走向世界，除了讓國際社會理解台灣，也可以讓世界理解台灣如何對亞洲文化與世界文學帶來原創且獨特的啟發，並借用前總統蔡英文最後一次元旦談話中的語句說明：「台灣的關鍵字是『世界』，世界的關鍵字一定有『台灣』」。這是台灣文學的世界之路，也是台灣人的世界之路。（編輯：戴光育）1140520