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台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 評審高度讚賞楊双子敘事天賦
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台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎 評審高度讚賞楊双子敘事天賦

2025/5/14 07:11（5/14 07:36 更新）
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小說「臺灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（左）。（中央社檔案照片）
小說「臺灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）去年獲得美國國家圖書獎的小說「台灣漫遊錄」，今天獲得「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎。評審團高度讚賞作者楊双子與譯者金翎的敘事天賦及藝術用筆。

亞洲協會（Asia Society）中文圖書評論（China Books Review）年初以協會所屬美中關係中心主任、知名學者夏偉（Orville Schell）已故妻子為名設立圖書獎項，表彰華語圈具有影響力的英文著作，獎金1萬美元（約新台幣30萬元）。

楊双子

楊双子

  • 1984年生
  • 出生地：台中烏日
  • 本名楊若慈，著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」，散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」，以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。
  • 曾獲美國國家圖書獎、金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。
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著、金翎譯的「台灣漫遊錄」獲得首屆翻譯類文學獎，這是台灣漫遊錄去年底獲得美國國家圖書獎後，英譯本再次於美國獲獎。

獲獎評論指出，這本巨作結合細密的文字奇想與美食書寫的華美愉悅，並用殖民主義的深層體悟，及其對友情與愛情的影響來顛覆文本。

楊双子的敘事天賦在表面僅是漫遊記錄的背後，層層敘說故事；金翎的藝術譯筆將主角間的張力，在表面之下發揮得淋漓盡致。

（圖取自中文圖書評論網頁chinabooksreview.com）
（圖取自中文圖書評論網頁chinabooksreview.com）

入圍翻譯類文學獎的著作「房思琪的初戀樂園」，林奕含著、台灣譯者Jenna Tang譯，西西的「哀悼乳房」，美國漢學家費正華（Jennifer Feeley）譯，也獲得評審團高度讚揚。

翻譯類文學獎評審團均為著名作者與漢學家，包括主席陶健（Eric Abrahamsen）、郭小櫓、哈曼（Nicky Harman）、哈金與林培瑞（Perry Link）。

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非文學類獎得主為紐約時報（New York Times）記者黃安偉（Edward Wong）描寫家族離開中國的著作，「我逃離的帝國：從毛澤東到習近平，橫亙兩代人的覺醒之路」（At the Edge of Empire, A Family's Reckoning with China）。

亞洲協會為美國紐約著名智庫，在全球多處設有分支機構，除了研究亞洲國際事務，也長期觀察及推動亞洲各國文化，促進區域互動交流。（編輯：陳承功）1140514

臺灣漫遊錄
臺灣漫遊錄
  • 作者｜楊双子
  • 出版社｜春山出版
  • 出版日期｜2020/03/31
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