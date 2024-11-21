楊双子「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎 台灣作家第一人

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）作家楊双子的「臺灣漫遊錄」繼日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」今年5月獲得日本翻譯大賞後，今天再奪「美國國家圖書獎」，成為第一部贏得美國這項殊榮的台灣文學作品。

「臺灣漫遊錄」講述日治時代兩位在不同文化教養下成長的日本及台灣女性，因機緣巧合進行了一趟縱貫鐵道美食之旅。華盛頓獨立書評寫道，這本書不只是一場美食家的盛宴，更是一段深入兩位令人難忘的女性內心的旅程。

作者 楊双子 楊双子 1984年生

出生地：台中烏日

本名楊若慈，著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」，散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」，以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。

曾獲美國國家圖書獎、金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。 看更多 關閉 是雙胞胎姊妹楊若慈、楊若暉共用筆名。姊姊楊若慈主力創作，妹妹楊若暉主力歷史考據與日文翻譯，著有小說「花開少女華麗島」、「花開時節」、散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」及漫畫原作「綺譚花物語」等書；曾獲金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。

「臺灣漫遊錄」日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」今年5月獲得第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。（編輯：周永捷）1131121

楊双子致詞全文如下：

「有些人會問我，為什麼要書寫100年前的事情，我總是回答，書寫過去是為了走向未來。

100年前就有台灣人說『台灣是台灣人的台灣』，100年後，今天的台灣人也說這句話，但是我們對話的對象並不相同。

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100年前我們對日本人這麼說，100年後的今天，我們對中國人這麼說，這100年來不變的是，我們一直面對著身邊有強大而且巨大的、具備侵略性的一個國家，與此同時，台灣人自己內部的國家認同、族群認同也很不相同。現在有些人會認為自己是中國人，就好像是100年前有些台灣人會覺得自己是日本人。

我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人。而我持續的書寫過去，是想要迎向更好的未來。Thank you」

▲楊双子上台發表得獎感言約在影片1:34:25處。影片來源：National Book Foundation

台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」由台灣譯者金翎翻譯的英文版榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎。（圖取自美國國家圖書獎官方網頁nationalbook.org）

「臺灣漫遊錄」作者楊双子（右）與英文版譯者金翎出席在紐約台北文化中心舉行的記者會。中央社記者廖漢原紐約攝 113年11月19日