楊双子「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎 台灣作家第一人
2024/11/21 10:25（11/21 11:41 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）作家楊双子的「臺灣漫遊錄」繼日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」今年5月獲得日本翻譯大賞後，今天再奪「美國國家圖書獎」，成為第一部贏得美國這項殊榮的台灣文學作品。
「臺灣漫遊錄」講述日治時代兩位在不同文化教養下成長的日本及台灣女性，因機緣巧合進行了一趟縱貫鐵道美食之旅。華盛頓獨立書評寫道，這本書不只是一場美食家的盛宴，更是一段深入兩位令人難忘的女性內心的旅程。
作者楊双子
是雙胞胎姊妹楊若慈、楊若暉共用筆名。姊姊楊若慈主力創作，妹妹楊若暉主力歷史考據與日文翻譯，著有小說「花開少女華麗島」、「花開時節」、散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」及漫畫原作「綺譚花物語」等書；曾獲金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。
楊双子
- 1984年生
- 出生地：台中烏日
- 本名楊若慈，著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」，散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」，以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。
- 曾獲美國國家圖書獎、金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。
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「臺灣漫遊錄」日文版「台灣漫遊鐵道的兩人」今年5月獲得第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。（編輯：周永捷）1131121
楊双子致詞全文如下：
「有些人會問我，為什麼要書寫100年前的事情，我總是回答，書寫過去是為了走向未來。
100年前就有台灣人說『台灣是台灣人的台灣』，100年後，今天的台灣人也說這句話，但是我們對話的對象並不相同。
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100年前我們對日本人這麼說，100年後的今天，我們對中國人這麼說，這100年來不變的是，我們一直面對著身邊有強大而且巨大的、具備侵略性的一個國家，與此同時，台灣人自己內部的國家認同、族群認同也很不相同。現在有些人會認為自己是中國人，就好像是100年前有些台灣人會覺得自己是日本人。
我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人。而我持續的書寫過去，是想要迎向更好的未來。Thank you」
▲楊双子上台發表得獎感言約在影片1:34:25處。影片來源：National Book Foundation
臺灣漫遊錄
- 作者｜青山千鶴子、楊双子
- 出版社｜春山出版
- 出版日期｜2020/03/31
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