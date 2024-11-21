「臺灣漫遊錄」奪美翻譯文學大獎 文化部長李遠恭賀

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）由楊双子執筆、金翎英譯的「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學類最高獎項。文化部長李遠第一時間向作者和譯者道賀，並表示這是台灣文學的驕傲，也是文化部長期支持文學外譯的里程碑。

楊双子在頒獎典禮前向文化部表示，特別感謝譯者金翎讓這本書有機會來到英語世界的讀者面前，楊双子謙虛表示，「這頂桂冠是屬於金翎的。」

文化部發布新聞稿表示，楊双子說文學乍看並沒有實質的功能性與生產力，卻是一個國家文化的具體展現。「我身邊有許多優秀的台灣作家，足以登上世界殿堂的優秀作品也所在多有，如果讀者會因為『臺灣漫遊錄』而開始好奇並且閱讀台灣文學，那會是我最大的榮幸。」

另外，楊双子也提及「臺灣漫遊錄」創作之初獲得2018年文化部青年創作補助，感謝這本書一直受到文化部的關照。

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文化部表示，「臺灣漫遊錄」於2020年由春山出版社出版，獲得2021年金鼎獎圖書類文學圖書獎，並在文化部翻譯出版獎勵計畫獎助下，於今年11月由美國Graywolf Press發行英譯本。此次獲獎，實為國內長期耕耘台灣文學外譯工作所開出的美麗花朵。

文化部駐紐約台北文化中心、駐洛杉磯台灣書院及駐休士頓辦事處台灣書院也提到，正在籌劃邀請楊双子及金翎於明年2月前往紐約、洛杉磯和休士頓等城市舉辦系列巡迴文學講座，期待與全美各地讀者見面，展現台灣文學作品的魅力。（編輯：龍柏安）1131121