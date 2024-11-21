楊双子受學運衝擊扎根本土認同 書寫台灣女性故事向國際發聲【專訪】

（中央社記者邱祖胤台北21日電）作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，楊双子今天表示，兩次學運讓她意識到台灣飽受大國威脅，年輕人應該站出來為這片土地做些什麼，從此開啟她書寫台灣女性的文學之路。

楊双子 楊双子 1984年生

出生地：台中烏日

本名楊若慈，著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」，散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」，以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。

曾獲美國國家圖書獎、金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。 看更多 關閉 接受中央社記者越洋電話訪問時，形容她此刻的心情「如夢似幻」。楊双子覺得這次得獎最大的意義，就是能把自己要說的話，站在這個國際舞台上說出來，「我在台灣持續書寫的事很多人知道，但如果要有更高的能見度，還是要向國際發聲，今天最興奮及緊張的事不是得獎本身，而是上台發言」。

楊双子在得獎感言中強調「台灣是台灣人的台灣」，她說自己是受到兩次學運的影響，一次是2008年「野草莓學運」，是她大學時代的尾聲；一次是2014年「318太陽花學運」，正值她研究所畢業兩年後。剛好都是正要走向另一階段的時間點，人生方向及基本認同都已確定，但學運卻突然改變她。

特別是2008年那次、海協會會長陳雲林來台訪問，「我們連自己的國旗都不能拿」，這個衝擊實在太大。楊双子說，自己在眷村長大，當時的認同更接近中華民國統派，但那一刻突然意識到「為什麼我生長在這塊土地，可是我對這塊土地並沒有那麼了解」，感覺一切都不太對勁。於是她自中興大學中文系畢業後，跑去念中興台文所，打算好好了解台灣。

結果台文所念完了，隔兩年又發生「318學運」，楊双子認為自己的台灣認同已經底定，但卻意識到自己並不能為台灣做什麼，對自己生活的這片土地依然無能為力，「318之後，我更明確識意到，自己必須為台灣做些什麼」。

不只楊双子，318學運之後和她同一世代的許多人都受到明顯影響，「我們以為國家很穩定，但其實一直受到中國威脅，我們必須守護不同的領域及位置，不管是從事社會運動，或發動社會議題，還是從事文學、美術，大家決定從不同視角思考能為台灣做什麼，去回答什麼是台灣這個問題」。

這次得獎作品「臺灣漫遊錄」書中的兩位主角，一位是青山千鶴子，一位是王千鶴，兩人的名字當中都有「千鶴」兩字。楊双子說，這是向台灣第一位女記者楊千鶴致敬。

2014年之後楊双子書寫台灣女性的第一部長篇小說「花開時節」，正與楊千鶴的小說同名，楊双子效法楊千鶴書寫台灣女性的精神，希望透過書寫日治時期女性故事，來回應當代台灣人對於身分認同、殖民歷史以及強權壓力的思考。

楊双子本名楊若慈，筆名是她的雙胞胎妹妹楊若暉還在時，兩人共用的名字，「我最早書寫日本時代歷史小說時，受惠於妹妹許多，我們一起合作，她建立資料庫，因為她本來就是學歷史的人，日文能力也比較好，我們兩個當中，她遠遠超過於我」。

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2015年妹妹楊若暉罹癌過世前，擔心楊双子會想不開，就告訴她，「妳這條命要留下來，將來帶我去看更遠的地方」。這次得獎，楊双子特別想告訴妹妹，「我真的把妳帶來很遠的地方了」。

「臺灣漫遊錄」書中有許多台灣特別的景點，楊双子說，能去能玩的她都盡量去玩，但有些地方受限於現實狀況到達不了，如「下淡水溪鐵橋」、「龍騰斷橋」，沒辦法實際去親近，但她希望藉此提醒讀者，有些景點要在來得及去看的時候去體驗，未來或者失去的東西會更多。（編輯：張雅淨）1131121

影片來源：中央社

作家楊双子以作品「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，英文版由譯者金翎（Lin King）翻譯，Graywolf出版社出版。（春山出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年11月21日