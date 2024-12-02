業餘鐵道迷覺醒 楊双子尋找「台灣人的台灣」

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）甫獲美國國家圖書獎的作家楊双子，在頒獎典禮上引用1921年蔡培火名句「台灣是台灣人的台灣」，令人振奮；楊双子表示，她以一個業餘鐵道迷身分，書寫「臺灣漫遊錄」，找到了這句話為何能出現的答案。

楊双子今天接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，過去的台灣人像一盤散沙，漳泉械鬥、閩客械鬥，不斷撕裂族群，一直到外來「他者」的出現，才開始意識到團結重要性，但台灣被中央山脈及東西向河流切開成好幾個區域，團結不是容易的事，直到1908年縱貫鐵路通車，才逐漸串連起來。

楊双子說，縱貫鐵路通車10多年後的1921年，台灣人才逐漸覺得自己是一體的，學者認為這一年是台灣從武裝抗日轉為文化抗日的分水嶺，蔡培火才能說出「台灣是台灣人的台灣」這樣論述。

楊双子在節目中也分享自己受到兩次學運衝擊，進而產生覺醒。楊双子家住台中烏日、成功嶺附近的眷村，她雖然來自本省家庭，家裡人都說台語，但從小生長的環境卻讓她誤以為自己是外省人，「每天早上起床就會聽到阿兵哥呼口號、唱軍歌」，直到2008年「野草莓學運」，對她造成震撼。

那年海協會會長陳雲林來台訪問，台灣人連自己的國旗都不能拿，「我原本認同的是中華民國，但不知為何有一群人開始默默將認同變成大中華的中國，這個過程是很奇怪的」，楊双子記得小時候看到榮民身上刺著「殺朱拔毛」，展現反攻大陸決心，但忽然間這個文化出現了奇怪進程，「為什麼可以做到這麼滑順的轉變」，她想要找到答案。

楊双子說，如果那個驚嚇時刻沒有出現，人們可能都不會去懷疑這件事，「對我來說，那個驚嚇時刻就是野草莓學運的時刻」。

後來的318學運（2014太陽花學運），同樣對楊双子造成衝擊，「這個世界上很少有什麼事是一瞬間改弦易轍，或是忽然就改頭換面，總是一個漸進式過程，人們會懷疑，然後去找答案，再懷疑，再去找答案，即使無法找到真正解答，但在找到答案前，保持迷惘也是好的，而不是無奈、無條件接受」。

經過兩次學運衝擊，楊双子決定開始訴說台灣自己的故事，否則就會像自己人生的前30年一樣，一直陷入一種雲裡霧裡的感覺；關於這次得獎的「臺灣漫遊錄」，正是楊双子台灣書寫計畫的一部分。

楊双子特別感謝已逝雙胞胎妹妹生前對她的協助，妹妹2014年便開始著手建立台灣史研究資料庫，「這個資料庫就是完全為了我寫歷史小說而存在，讓我隨時可以查詢，後來妹妹走了，我還繼續在用，這次的書寫和過去每一次創作一樣，都讓我覺得是妹妹和我一起攜手完成」。

中央社Podcast「文化普拉斯」專訪楊双子，內容將於近期播出。（編輯：陳仁華）1131202

美國國家圖書獎得主楊双子（圖）2日接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，她經兩次學生運動衝擊，進而產生覺醒，以業餘鐵道迷身分書寫「臺灣漫遊錄」。中央社記者裴禛攝 113年12月2日