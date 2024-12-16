楊双子金翎獲頒文化獎章 卓榮泰：文學力量凝聚台灣人心

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）作家楊双子、譯者金翎以「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，行政院長卓榮泰今天親自頒贈文化獎章及獎勵金新台幣30萬元，感謝她們以文學力量凝聚台灣人心。

卓榮泰致詞表示，藝術、文學、創作可以跟體育一樣，團結、凝聚人心，讓大家覺得很溫暖，在這片土地上擁有共同追求的價值，透過這份溫馨力量，讓人們內心充實、平靜，期待這樣的方式能漸漸融入大家的生活。

卓榮泰感謝楊双子、金翎及春山出版社總編輯莊瑞琳，為社會注入強大力量，「藉由這份力量，我們彼此共同學習，一起成長」。

「臺灣漫遊錄」英譯版獲美國國家圖書獎，為台灣文學寫下嶄新一頁，依據「文化部文化獎章頒給辦法」及「文化部辦理國際競賽獲獎者獎勵作業要點」，文化部頒贈楊双子、金翎各1枚三等獎章，以及獎勵金各30萬元，由行政院長卓榮泰親自授予，典禮今天在台灣文學基地舉行。

楊双子致詞表示，她在2003年出版第一本小說，2016年開始用楊双子這個筆名從事創作，20年來深刻感受到創作環境的變化，「臺灣漫遊錄」受到文化部青年創作補助的鼓勵，並受惠於文化部推動的文學外譯政策，種種因緣具足才有機會獲得這個獎項。

楊双子說，文學乍看沒有實質的功能性與生產力，卻是一個國家文化的具體展現，「指向我們作為一個生活共同體的核心關懷」。謝謝台灣讓她在這裡寫下這個作品，她的身邊有許多優秀的作者，足以登上國際殿堂的作品也所在多有，如果台灣讀者會因為「臺灣漫遊錄」得到這個獎而開始好奇並且閱讀台灣文學，會是她最大的榮幸。

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金翎致詞表示，她在台灣成長，到美國求學，多年來一直想找到一個切入點回到台灣工作並做出貢獻，過去兩年經過許多機構支持，接觸了很多面向的台灣作品，重新認識並更深入理解台灣文化。

金翎表示，用英文進行文學創作是她的志業，但把台灣作品翻譯成英文，則變成她回家的鑰匙，在美國的時候，翻譯也成為她跟台灣的橋梁。未來希望有更多機會向世界介紹更多台灣作品。（編輯：張雅淨）1131216

作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲得美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，譯者金翎（右）功不可沒，行政院長卓榮泰（左）16日頒贈文化獎章給金翎。中央社記者張皓安攝 113年12月16日