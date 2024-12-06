楊双子獲美國國家圖書獎 議員質疑中市府漠視

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）民主進步黨籍台中市議員江肇國今天表示，台中作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，台中市政府卻漠視；文化局說，正籌備台中市民榮譽獎章頒發，以表揚文學貢獻。

江肇國在台中市議會質詢時表示，中市府後續處理極被動，文化局只透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁祝賀，後續表揚與合作缺乏規劃，台中市長盧秀燕會衝去機場「擁抱運動選手楊勇緯，卻不肯打1通電話給楊双子」。

江肇國說，楊双子非來自富裕家庭，但憑著對文學的熱愛持續創作，曾獲台中文學獎，但中市府與文化局長期毫不重視市籍作家，沒相關長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有，獲國際大獎也毫無作為。

江肇國表示，相較文化部有青年創作補助、翻譯出版獎勵計畫獎助及國家文化藝術基金長年支持，更早已為楊双子專簽獎金，中市府作為遲緩又敷衍，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。

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盧秀燕答詢說，文化局已提報要表揚楊双子，她第一時間知道楊双子得獎後，就指示文化局表揚。

文化局表示，市府近年邀楊双子擔任台中文學季講座主講人、書寫台中城寫作工作坊講師、主題特展「四維街1號─楊双子筆下的女子宿舍」策展人及推廣活動主講人等，也在楊双子獲獎後，隨即依「台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點」，籌備台中市民榮譽獎章頒發事宜，以表揚楊双子的文學貢獻。（編輯：李明宗）1131206