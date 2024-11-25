台灣12強奪冠 運彩公會發雞排與民眾同樂

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台灣隊擊敗日本隊奪世界12強棒球賽冠軍，運彩公會今天在台中發送雞排與民眾同樂，公會表示，昨天冠軍戰運彩就銷售新台幣4億元，其中7成是支持中華隊，可見台灣球迷都非常踴躍支持。

慶祝活動今天在中華民國運動彩券經銷商商業同業公會位於台中市南區的會館舉辦，發送的時間未到，就已吸引長長排隊人龍，民眾領取雞排後，都跟著一起呼喊口號，場面相當熱鬧。

公會理事長何昱奇接受媒體聯訪時表示，運彩公會的本質是照顧體育，運彩盈餘就是給體育選手使用，公會長期舉辦祭品文活動，不管亞運、奧運或是亞錦賽，只要是中華隊出賽的都會舉辦送雞排等活動，期待中華隊繼續奪得好成績。

何昱奇提到，這次中華隊表現很亮眼，一開始大家運彩投注是押在韓國隊，在中華隊擊敗韓國隊後，投注中華隊的比例開始上升，昨天中華隊奪冠這場，運彩就銷售4億元，其中有7成是支持中華隊，可見台灣球迷都非常踴躍支持。

民進黨籍台中市議員江肇國、黃守達與陳雅惠，也到場發雞排與民眾同樂。他們都表示，台灣隊這次比賽從一開始不被看好，到最後奪得冠軍，是令人感動的過程，用實力證明自己，也讓世界看見台灣。

「台灣得金牌、我們吃雞排」陳姓台中市民開心地表示，平常有看職棒的習慣，這次12強賽也有關注，原本沒預期可以得冠軍，最後見證奪冠，真的很感動。

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冠軍戰投注運彩押台灣隊勝的球迷Tommy說，他是第一次投注運彩，看到身邊的朋友都有投注，也跟上這波運彩列車，這次台灣隊跟運彩都有贏，大家都是贏家。

另外，台中市長盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，中華隊拿下冠軍，她這兩天想穿著應援的球衣跑行程，享受中華隊帶給大家的勝利成功跟國家的光榮，也感謝他們對國家的貢獻。市民們也可以繼續把應援物拿出來，展現出大家開心的一面。（編輯：陳清芳）1131125