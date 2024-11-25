為12強賽台灣隊奪冠賀喜 台中店家祭買1送1優惠

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台灣隊昨晚力克日本隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，全民沸騰，台中市多家餐飲及連鎖業者今天都祭出優惠，例如飲料或牛肉麵禮盒買1送1，還有日本和牛牛排連續4天優惠享用。

台灣隊昨晚在12強冠軍賽表現亮眼，為隊史創下最高峰，為慶祝台灣隊奪冠，今天台中市多家業者都宣布祭出優惠同慶，包括一中豐仁冰、TEA TOP第一味等店家，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇也宣布下午將送500份雞排。

台中市排隊名店屋馬集團創辦人金泰宏表示，台灣隊比賽期間不僅門市每天轉播賽況，更推出穿球衣應援享餐點優惠，一路為台灣隊應援集氣，昨晚見證擊敗日本奪冠，一定要祭出最強冠軍專屬優惠慶祝。今天起連續4天要讓全台球迷大吃日本和牛牛排，原價新台幣999元只要666元，一起慶祝這個歷史性的榮耀時刻。

連鎖業者85度C即日起至30日，會員可至85 Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶（中杯）買1送1券」，免費請會員喝第2杯，每名會員限領1張，限量1萬張，兌換期限即日起至12月20日。另外，「三角形是這次上壘最帥的手勢」，即日起至12月25日推出主題款三角形切片蛋糕第2件8折。

台中福華大飯店今天起至29日祭出歡慶奪冠限定優惠，全館餐廳全面85折，饗福商城線上線下並同步推出「響福牛肉麵禮盒」買1送1、主廚冠軍私房醬「堅果花椒醬」禮盒買2送1。此外，1樓豪吧門市豪吧咖啡買1送1，還有更多產品與門市同步推出買1送1，用優惠開吃挺台灣隊勝利奪冠軍。（編輯：郭諭儒）1131125