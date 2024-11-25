12強棒球台灣隊奪冠 麗寶樂園摩天輪推燈光秀同歡

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0擊敗日本奪冠，麗寶樂園渡假區今天起至12月1日，摩天輪「天空之夢」每晚7時起，播放台灣隊奪冠燈光秀。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿表示，特別製作球員揮棒擊球瞬間與Team Taiwan NO.1的動畫，希望透過點亮摩天輪燈光秀，向台灣英雄們致上感謝，也讓所有球迷們一起同歡享受榮耀的喜悅。

另外，麗寶樂園渡假區指出，11月25日至29日凡加入麗寶樂園渡假區LINE會員，購票時出示會員畫面，即可享探索世界、天空之夢摩天輪門票（全票原價）買一送一，搭摩天輪新台幣300元；加入會員還可享飯店住宿抵用金、OUTLET停車折抵等好康優惠。

台中市豐原太平洋百貨更動員百大廠商，多家飲品、餐廳、飾品等共同推出買一送一不等的優惠折扣。（編輯：郭諭儒）1131125