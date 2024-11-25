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台灣12強奪冠後向觀眾鞠躬致謝 日本網友讚：非常有禮、最棒對手

2024/11/25 12:18（11/25 13:41 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠，球員們賽後在投手丘附近圍圈慶祝，並脫帽向球場四面致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠，球員們賽後在投手丘附近圍圈慶祝，並脫帽向球場四面致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者戴雅真東京25日專電）世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠，日本隊飲恨奪銀，未能連霸。不過，台灣隊在賽後向球場四面脫帽鞠躬的舉動引起了日本球迷的關注，紛紛表示「非常感動」、「非常有禮貌，給人印象真好」、「真的是最棒的對手」。

台灣隊在23日的複賽落敗，實力似乎稍遜於日本隊，但在24日冠軍戰上場的王牌左投林昱珉表現出色，5局上更是靠著2支全壘打灌進4分，並守住大比分優勢直到最後，最終在主要國際賽事首次登頂。

台灣隊實現了長久以來的奪冠願望，不少選手賽後激動落淚，在投手丘附近圍成圈子歡呼，場面沸騰。不過，台灣隊選手之後在投手丘，脫帽向球場四面鞠躬致意的模樣，引發日網討論。

台灣隊的選手無論勝敗，都會在賽後圍繞投手丘鞠躬致意。有日本網友表示，「看到比賽後，台灣選手圍著投手丘鞠躬致意的場景，讓我想起2013年世界棒球經典賽（WBC）日本對台灣的比賽，深受感動」。

有網友說，「勝利後的台灣隊，圍著投手丘向全方位鞠躬的禮儀，真的是太棒了」、「既為優勝喜悅，又不會忘記禮儀的台灣，真的是最棒的對手」、「恭喜台灣！又強，又禮貌周到，真的給人留下非常好的印象。」

也有日本網友反思日本棒球，表示「看到台灣隊奪冠之後流下喜悅的眼淚，能夠深刻感受到他們對於這次大賽的重視與熱情。他們對比賽的投入，以及對棒球這項運動的尊重，或許正是促成他們這種行為（脫帽致敬）的原因。」

「反觀如果是日本奪冠，也會激動落淚、喜極而泣嗎？令人不僅覺得，日本似乎出現了自滿和鬆懈的態度。希望這次敗戰能成為契機，學習台灣隊值得借鑑的地方，爭取在下次大賽有更好的表現。」

有日本網友稱讚說，「這真的是一場精彩的比賽，看台灣選手的體格都很結實，似乎有隨時能打出全壘打的力量，投手的變化球也很銳利，讓日本隊很難打中。」

「棒球如果一直只有美國和日本強大，也少了點樂趣。台灣確實正在變強，亞洲的棒球實力崛起，能讓這項運動更有活力，期待下一次在WBC再和台灣交手。」（編輯：陳承功）1131125

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