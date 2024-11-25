棒球12強奪冠 總教練曾豪駒：榮耀屬於台灣人一起分享
2024/11/25 22:58（11/25 23:19 更新）
（中央社記者陳容琛桃園25日電）率領台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，總教練曾豪駒功不可沒，他今天晚間返台，感謝球迷一起見證歷史，「這份榮耀是屬於台灣人的，希望跟你們一起分享」。
這屆12強棒球賽台灣隊從組隊即不被外界看好，不過曾豪駒率領這批平均年紀僅24.5歲的球員一關一關闖，預賽4勝1敗、分組第2名晉級複賽，接著如願搶下冠軍戰門票，最後以4比0完封日本，勇奪世界等級非分齡成棒賽隊史首冠，感動所有台灣球迷。
看著逾千名球迷到桃園機場接機，曾豪駒接受媒體聯訪時表示，現在感覺就像在巨蛋裡面一樣，並感謝球迷的熱情應援。他說：「謝謝你們跟著我們一起見證歷史、創造台灣榮耀，這份榮耀是屬於台灣人的，希望跟你們一起分享，未來我們會變得更好。」
曾豪駒指出，成就一個團隊需要每個人的力量，除了球員、教練在場上的發揮外，還有後勤、情蒐團隊、心理諮商師及營養師等幕後功臣，並充分相信每一名球員，讓他們展現自己，「集結每個人的力量，才有今天的成就」。
這次台灣隊投手群表現亮眼，尤其在比賽中調度節奏非常明快，頗受外界好評，曾豪駒表示，仰賴兩名投手教練林岳平、王建民，「他們了解每一名投手的特性，知道什麼時候讓他們上場化解危機，並給予投手很大信心，我非常謝謝他們」。（編輯：唐聲揚）1131125
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