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台灣12強賽奪冠投手表現亮眼 歸功林岳平王建民

2024/11/25 23:08（11/25 23:19 更新）
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奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日
奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪下世界冠軍，投手表現出色，團隊防禦率2.51，總教練曾豪駒歸功兩位投手部門教練林岳平和王建民，了解每名投手特性、給投手群很大信心。

12強賽台灣隊奪冠，攻守都有好表現，預賽5場比賽打完投手群僅失10分，複賽除了對日本失9分較多外，單場最多失分僅2分，賽會總計9場比賽失掉23分（22分責失分），表現亮眼。

台灣隊昨天冠軍戰擊敗日本、奪下世界冠軍，今天回到台灣接受英雄式熱烈歡迎。總教練曾豪駒受訪表示，此次投手可以有這麼好的表現，要歸功投手教練林岳平、牛棚教練王建民，兩人很了解每名投手特性，知道什麼狀況可以讓誰化解危機，給投手群很大信心。

林岳平表示，球員在場上執行任務表現很突出，從球賽開始就不斷跟曾豪駒、王建民討論，想辦法安排調度，什麼時刻、面對什麼危機，可以適時化解，有好的呈現，球員在場上也很奮力投球、抓下每個出局數，「奪下完美的冠軍，這是團隊每個人一起努力的結果。」

王建民表示，在牛棚調度上，有狀況曾豪駒和林岳平告知的速度都很快，讓牛棚投手有時間準備，也清楚知道上場的時間點，讓投手更可以專注面對每個打席。（編輯：張雅淨）1131125

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#棒球12強賽
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