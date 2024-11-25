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張奕當12強勝投王不做後悔選擇 返台最想好好睡覺

2024/11/25 22:49（11/25 23:19 更新）
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台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間返國，台灣隊黃子鵬（前左起）、張奕、陳柏清、江國豪受訪。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日
台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團25日晚間返國，台灣隊黃子鵬（前左起）、張奕、陳柏清、江國豪受訪。中央社記者吳家昇攝 113年11月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界12強棒球賽台灣英雄今晚返台，球迷到機場接機氣氛熱絡，「12強賽勝投王」張奕說，儘管有投球限制，冠軍戰還是續投，是不想做後悔的選擇，回台灣最想做的事就是好好睡覺。

張奕連兩屆在12強賽有好表現，上屆先發出賽奪下2勝，本屆定位中繼出賽，預賽對韓國中繼投0.2局無失分、奪下勝投，接著對澳洲登板投2局無失分、再拿勝投。

張奕複賽對委內瑞拉中繼1.1局，對美國投中繼1局，昨天冠軍戰對日本投3局無失分，幫助球隊奪冠，再拿勝投，本屆5場出賽總計投8局無失分，表現依然亮眼，兩屆參賽累積5勝為「12強賽勝投王」。

張奕今年在中職一軍賽季最長投球數沒有超過2局，昨天冠軍戰一口氣投了3局，他表示，教練團給什麼任務隨時準備好，昨天丟球感覺很好。

張奕在桃園機場接受媒體訪問也透露，原本2局丟完就要結束，但主動跟投手教練林岳平反映要續投，雖然有投球數限制，「但我不想做後悔的選擇，選擇丟第3局，最後球隊拿下冠軍，我覺得是很光榮的事情。」

面對熱情球迷的接機歡迎，張奕表示，「我第一次從機場出來看到這麼多球迷，謝謝你們花時間來為我們接機」，也笑說回台灣最想做的事情就是好好睡覺。（編輯：張雅淨）1131125

#中華職棒
#台灣
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#張奕
#棒球12強賽
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