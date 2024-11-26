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古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比拿世界第一更驕傲

2024/11/26 14:53
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）24歲投手古林睿煬從中職統一獅隊出發加盟日職火腿隊，今天舉行加盟記者會，獅隊總教練林岳平回憶一路走來難掩情緒哽咽，6年來以教練身分造就球隊首名旅外球員，「比拿下世界第一冠軍更驕傲。」

投手古林睿煬2018年選秀首輪獲得統一7-ELEVEn獅隊指名，今年季後取得旅外球員資格，行使旅外球員權利後，確定加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，今天舉行加盟記者會。

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記者會上獅隊總教練林岳平心情激動，他回憶球隊選進古林睿煬那年，球隊希望他從球員退下擔任投手教練，還記得古林睿煬當時因為手不舒服辭退青棒國家隊，講到古林睿煬在醫院復健過程，不確定未來怎麼樣，林岳平難掩情緒哽咽。

林岳平直言，很慶幸跟古林睿煬有這樣的緣分，從二軍投手教練到一軍總教練，看著古林睿煬經歷傷痛、2019年踏上中職一軍舞台出賽到現在成功旅外，回憶一路以來的過程，林岳平表示，「我用球隊賦予我的職務，造就球隊第一個旅外球員，我感到非常驕傲，比前幾天在日本奪得世界第一更驕傲」，也期許古林睿煬在世界的舞台上成為統一獅、台灣、和大家的驕傲。（編輯：李亨山）1131126

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