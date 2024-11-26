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古林睿煬披上火腿37號球衣 偶像達比修有送祝福

2024/11/26 15:54（11/26 16:17 更新）
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24歲投手古林睿煬（圖）從中華職棒統一獅隊出發加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日舉行加盟記者會，古林睿煬開心觀看目前效力大聯盟聖地牙哥教士隊的日籍強投達比修有獻「聲」影片祝福。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
24歲投手古林睿煬（圖）從中華職棒統一獅隊出發加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日舉行加盟記者會，古林睿煬開心觀看目前效力大聯盟聖地牙哥教士隊的日籍強投達比修有獻「聲」影片祝福。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）24歲投手古林睿煬加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，今天舉行加盟記者會，披上火腿隊37號球衣，火腿準備歡迎影片除了有總教練新庄剛志熱情告白，古林睿煬偶像達比修有也送上祝福。

投手古林睿煬高中畢業後投入中職選秀，2018年獲得獅隊首輪指名，今年季後行使旅外球員資格，加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，今天球團在台灣替他舉行加盟記者會，古林睿煬牽著阿嬤入場，由火腿隊球團總監栗山英樹替他披上火腿隊37號球衣，簽下3+1年合約。

古林睿煬表示，選擇37號沒有什麼特別的意涵，球團給了幾個選擇號碼，最直覺選擇37號，旅外首年，最重要的是想辦法快點融入球隊，保持好的狀態、身體健康，照著球團給的方向去執行。

火腿隊也特別準備祝賀影片，總教練新庄剛志開頭就直言，第一次看到古林睿煬投球大概是今年夏天，「看到睿煬投球影片後就深深愛上了」，也深信只要古林睿煬加入球隊，球隊就可以順利拿下日職總冠軍，並提醒他在國外打球是很辛苦的，但希望他能成長突破，球團也會給予最大的幫助和後援。

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影片中還有火腿隊王牌投手伊藤大海，以及從日本火腿隊赴美職打拼、現效力聖地牙哥教士的達比修有也現身送祝福，達比修有透過影片表示，「恭喜你加盟火腿隊，聽大家說你是一位很棒的投手，如果有機會的話希望能夠在同隊出賽，在那之前也期待有朝一日可以一起練球或是傳接球，往後請先在火腿隊努力。」

古林睿煬高中好友「平鎮幫」戴培峰、林靖凱、劉基鴻、江國謙出席送上禮物和祝福，劉基鴻抱著羽絨外套說：「怕你一個人去，沒有我們的擁抱會覺得冷，所以送上羽絨外套」，江國謙則拖著裝滿零食泡麵的行李箱。（編輯：李亨山）1131126

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