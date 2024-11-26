古林睿煬披上火腿37號球衣 偶像達比修有送祝福

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）24歲投手古林睿煬加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，今天舉行加盟記者會，披上火腿隊37號球衣，火腿準備歡迎影片除了有總教練新庄剛志熱情告白，古林睿煬偶像達比修有也送上祝福。

投手古林睿煬高中畢業後投入中職選秀，2018年獲得獅隊首輪指名，今年季後行使旅外球員資格，加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，今天球團在台灣替他舉行加盟記者會，古林睿煬牽著阿嬤入場，由火腿隊球團總監栗山英樹替他披上火腿隊37號球衣，簽下3+1年合約。

古林睿煬表示，選擇37號沒有什麼特別的意涵，球團給了幾個選擇號碼，最直覺選擇37號，旅外首年，最重要的是想辦法快點融入球隊，保持好的狀態、身體健康，照著球團給的方向去執行。

火腿隊也特別準備祝賀影片，總教練新庄剛志開頭就直言，第一次看到古林睿煬投球大概是今年夏天，「看到睿煬投球影片後就深深愛上了」，也深信只要古林睿煬加入球隊，球隊就可以順利拿下日職總冠軍，並提醒他在國外打球是很辛苦的，但希望他能成長突破，球團也會給予最大的幫助和後援。

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影片中還有火腿隊王牌投手伊藤大海，以及從日本火腿隊赴美職打拼、現效力聖地牙哥教士的達比修有也現身送祝福，達比修有透過影片表示，「恭喜你加盟火腿隊，聽大家說你是一位很棒的投手，如果有機會的話希望能夠在同隊出賽，在那之前也期待有朝一日可以一起練球或是傳接球，往後請先在火腿隊努力。」

古林睿煬高中好友「平鎮幫」戴培峰、林靖凱、劉基鴻、江國謙出席送上禮物和祝福，劉基鴻抱著羽絨外套說：「怕你一個人去，沒有我們的擁抱會覺得冷，所以送上羽絨外套」，江國謙則拖著裝滿零食泡麵的行李箱。（編輯：李亨山）1131126