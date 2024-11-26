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古林睿煬3年合約年薪總合破5500萬元 火腿有高期待

2024/11/26 20:39（11/26 20:49 更新）
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24歲投手古林睿煬加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日舉行加盟記者會，披上火腿隊37號球衣，古林睿煬表示，選擇37號沒有什麼特別的意涵，球團給了幾個選擇號碼，最直覺選擇37號。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
24歲投手古林睿煬加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日舉行加盟記者會，披上火腿隊37號球衣，古林睿煬表示，選擇37號沒有什麼特別的意涵，球團給了幾個選擇號碼，最直覺選擇37號。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）24歲投手古林睿煬加盟日職火腿隊，今天舉行加盟記者會，火腿與古林睿煬簽下3+1年合約，據了解前3年合約年薪總合為170萬美元，盼全力將古林睿煬培養成世界一流投手。

古林睿煬從中職統一7-ELEVEn獅隊出發踏向日職，加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，他希望用自身例子證明，想要旅外不是僅有一條路，台灣也可以培養出好選手。

火腿隊與古林睿煬簽下3+1年合約，合約條件沒有細說，但據了解，前3年合約年薪總合為170萬美元（約新台幣5515萬元），另外有專為古林睿煬的狀況設定多元化激勵獎金。

火腿隊首席棒球總管栗山英樹表示，可以簽下古林睿煬是緣分，古林睿煬的好不用多做說明，有出色的直球速度、變化球控球精準，就是球隊想要的投手，火腿隊會全力將他培養成世界第一的投手。

栗山英樹提到，古林睿煬如果在日本職棒表現好，也有機會再往美國職棒發展，明年目標希望他成為幫助火腿奪冠的重要戰力，長期目標則是讓古林睿煬成為世界一流投手。（編輯：張雅淨）1131126

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