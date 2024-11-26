古林睿煬從中職邁向日職重要一步 餅總分享兩時機點

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）投手古林睿煬從中職邁向日職加盟火腿隊，他直言這一步對台灣棒球很重要，證明台灣可以養出好選手；統一獅隊總教練林岳平則分享兩個看出古林睿煬天賦和轉折的時間點。

獅隊24歲投手古林睿煬就讀平鎮高中時期也被認為有機會挑戰旅外，但後來因為身體狀況、表現不如預期，決定先到中職磨練、加盟統一7-ELEVEn獅隊，今年季後行使自由球員權利，將赴日挑戰、加盟日職北海道日本火腿鬥士隊。

古林睿煬今天在記者會上透露，學生時期，大家都鼓勵有機會出國就出國，但這些年經過大家的努力，中職環境越來越好，「不管是誰執行這第一步，對台灣棒球都是很重要的一步。」

古林睿煬提到，可以從台灣踏出這一步到日本挑戰，代表先選擇中職還是有機會挑戰旅外夢想，證明台灣也可以養出好選手，希望藉由他的例子告訴高中生，還有更多的選擇。

獅隊總教練林岳平一路看著古林睿煬成長很有感觸， 他表示，古林睿煬即使手不舒服，其他體能課表也都能吃下來、「很耐操」，過程中有很多失敗時刻，把他推出去也遇過跌倒、撞牆、恍神，雖然被擊敗、失敗了， 但時間不會很長，他已經成長成獅隊的王牌投手。

林岳平也分享兩個時間點，古林睿煬剛加入職棒時肩膀有點受傷，陪著他走了很多復健方式，半年後首場出賽，第一球古林睿煬就飆出152公里火球，當下馬上幫忙踩煞車，不希望衝太快，古林睿煬也馬上調整成教練團期待的方式，「受傷後第一球就可以這樣，就證明他是很有天賦的投手。」

林岳平再分享，古林睿煬職棒前2、3年使用很多曲球，教練團希望他多磨練其他球種，也慢慢看到他在卡特球、伸卡球、指叉球都有進步，並在國際舞台嶄露身手，也代表他可以出國的時機點已經到了。（編輯：張雅淨）1131126