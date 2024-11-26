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古林睿煬加盟火腿記者會 阿嬤背號有意涵：要呷到百歲

2024/11/26 17:56（11/26 18:31 更新）
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24歲投手古林睿煬（前右）加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日在台北萬豪酒店舉行記者會，古林睿煬牽著阿嬤一起進場。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
24歲投手古林睿煬（前右）加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，26日在台北萬豪酒店舉行記者會，古林睿煬牽著阿嬤一起進場。中央社記者鄭傑文攝 113年11月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）投手古林睿煬舉行加盟日職火腿隊記者會，營造請大家到家作客氣氛，牽著穿100號球衣的阿嬤林陳麗珠出場，阿嬤分享背號意涵是要讓她「呷到百歲」，雖不捨也盼古林睿煬往更好的地方去。

24歲投手古林睿煬今天舉行加盟記者會，處處可見用心，現場備上他平常喜歡吃的滷味、炒麵，還要配上最愛的辣椒醬，營造邀請大家到家作客的氛圍，開場牽著阿嬤入場後，古林睿煬才走上台。

阿嬤解釋，選擇穿100號球衣，是古林睿煬希望能讓她「呷到百歲（台語）」，直言古林睿煬很孝順，常常叮嚀她要照顧好身體，該運動就要運動、該吃就吃、該玩就玩。

阿嬤也透露兩人平時互動，「他在家裡都直接叫我名字，說這樣比較親切，像兄弟、好朋友」，一開始怕會不禮貌，但阿嬤也覺得這樣比較親近，「他叫我名字，我都叫他歐吉桑。」祖孫情深展露無疑。

古林睿煬將離鄉打拚，阿嬤表示，「雖然捨不得，但也是要放他走，哪裡好就要往上爬，家裡還有哥哥照顧。」至於何時會去北海道看古林睿煬，阿嬤則說還沒決定，自己年紀大了，也沒辦法一個人去、需要人帶她去。（編輯：張雅淨）1131126

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