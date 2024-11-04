古林睿煬拚旅外 從被笑「玻璃」進化中職年度MVP成長路

（中央社網站）中華職棒統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬拿下年度MVP與防禦率王，24歲的他去年亞運、亞冠賽分別封鎖韓國與日本打線，今年主宰中職，吸引國外職棒球探目光，並在季後提出旅外申請。回顧古林睿煬的棒球路，高中曾經歷投球失憶症，職棒初期因傷痛遭揶揄是「玻璃」，但他對棒球的熱愛從未被消磨，撐過復健重回投手丘、不斷進化，一步步展現本土王牌實力。

高一陷低潮 曾患投球失憶症

古林睿煬出身棒球勁旅平鎮高中，高一就代表學校參加木棒聯賽，在8強賽第8局接替登板，但控球不穩失分，球隊最終遭淘汰。他賽後陷入低潮，害怕投球，練投時暴投、挖地瓜，像是得了投球失憶症。

雖然在隔年漸漸找回狀態，但古林睿煬又因投球姿勢偏差導致腰部不適，於是他加強重量訓練，並養成分析投球動作的習慣，透過影片或腦中模擬，調整投球機制。之後他在木棒聯賽一雪前恥，冠軍賽用118球投出完封勝，幫助平鎮高中拿下隊史首冠，也在玉山盃繳出亮眼成績，入選U18世界盃青棒賽台灣代表隊，登板2場後因背部拉傷未再出賽。

2018年古林睿煬在木聯賽7局好投壓制高苑工商打線，率平鎮高中拿勝、晉級4強。（中央社檔案照片）

高三時古林睿煬就曾以旅外為目標，也有多支國外球隊向他表達簽約意願，但考量簽約金，他決定投入2018年中職季中選秀，在首輪第二順位加盟統一獅，簽約金新台幣550萬元，加上激勵獎金150萬元，總值700萬元。當時總教練黃甘霖表示，古林睿煬有實力挑戰日職，並笑說相信投手教練能將他培養成「比日本和牛還好的本土和牛」。

受傷痛所苦 曾氣罵自己「玻璃」

考量古林睿煬肩膀、後背曾有傷痛，統一獅擬定長期養成規劃，給他超過一年的時間調整、強化體能，他直到2019年9月27日才在一軍初登板，當年只出賽一場。2020年古林睿煬飽受傷勢所苦，一二軍出賽合計僅8場，有球迷調侃他是「玻璃人」。古林睿煬坦言，先是髖關節不適，後來腹斜肌拉傷，連呼吸都會痛，他曾罵自己「你怎麼又受傷，你這玻璃」。即使沮喪，他仍快速轉念，「跌倒了，就學著怎麼爬起來」。

2021年開季，古林睿煬將球迷的揶揄轉換成力量，幽默寫下：「期許一整季可以跟強化玻璃一樣強。」他的目標是照著輪值投到季末，想辦法每週都出賽，不論結果好壞都學著接受，當成以後的經驗。那一年，20歲的他是中職史上開幕戰最年輕先發投手，當年賽季他投完球團設定的100局，賽中150公里以上速球連發。

影片來源：CPBL 中華職棒

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睽違18年 本土投手單季達150K

經過2年多歷練，古林睿煬逐漸站穩一軍先發。在體能上，他透過「配速」調配體力、延長投球續航力，並向營養師尋求協助，藉著飲食控制與持續重訓，強化身體素質；在球路上，除了拿手的速球，他也不斷精進變化球，休賽時向中職昔日強投謝長亨請教指叉球。根據棒球數據公司「野球革命」資料顯示，古林睿煬今年指叉球使用率較去年翻倍，升至逾17%，僅次於速球，且製造揮空效果佳。

影片來源：CPBL 中華職棒

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古林睿煬的球速持續提升，例行賽最快飆出157公里。本賽季日、美職球探多次到場觀察古林睿煬的狀態，他投出自己的生涯年，21場先發出賽，總計125局，繳出10勝2敗、防禦率1.66代表作，抱回防禦率王、最佳9人投手獎，更摘下年度MVP，這是睽違18年再有本土投手稱霸年度最大獎。同時，古林睿煬單季累積150次奪三振，成為2006年誠泰Cobras林恩宇後，再有本土投手單季達成此紀錄，也是獅隊土投第一人。

4日中職頒獎典禮，古林睿煬談及首度獲得個人獎，「這是我生涯第一次頒獎典禮，我花了6年的時間站在這裡。這不是一個人努力就能辦到，我要感謝很多人！」他透露陣中洋投對自己幫助很大，不管在生活上還是球場上，洋將都會提供意見。獅隊洋投勝騎士直說：「我比古林更相信古林，希望他知道自己很棒，要相信自己的能力，他的資質很好，絕對能完成很多偉大的事。」

古林睿煬加入獅隊以來，林岳平先後擔任二軍投手教練、一軍總教練。一路看著子弟兵成長，林岳平說，從古林睿煬進職棒時就開始規劃，逐年幫他增加強度，規律出賽。他看待古林睿煬就像自己的兒子一樣，從生理、心理到比賽經驗，隨時隨地給予建議，「投完後怎麼面對下一場，都要嚴厲關注」。他說古林睿煬記住教練給的任務、教導的事，「古林的自律有別於一般人，才能造就他現在的能力」。

亞冠賽壓制日本受矚 獲封「台灣剛腕」

去年杭州亞運，古林睿煬進入職業後首度披上台灣隊球衣，先後面對韓國與中國，都是後援登板，各投了2局，總計飆出7次奪三振，無失分。年底他代表中職參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，在對戰日本時擔任先發投手，用86球投6.2局失1分，前5局投出15上15下，展現壓制力，讓日本媒體及球迷驚豔，退場時東京巨蛋響起掌聲，「台灣的投手」一詞登上社群平台X流行趨勢。

影片來源：CPBL 中華職棒

日媒報導古林睿煬讓強打者包括佐藤輝明、牧秀悟、萬波中正「都沉默了」，並稱讚他是「台灣的剛腕」。不只獲日媒關注，韓國媒體體育朝鮮、OSEN也分別以「讓東京巨蛋沉默！」「台灣怪物統治東京巨蛋」為標題報導古林睿煬的好投。

去年杭州亞運棒球預賽台灣與韓國交手，古林睿煬中繼投2局無失分。（中央社檔案照片）

旅外自由球員制 古林有望圓夢成投手第一人

中職有不少投手到日本發展，包括2000年統一獅曹竣崵、2006年誠泰Cobras林英傑，以及2007年誠泰Cobras林恩宇、La new熊吳偲佑等，可惜都未能站穩日職舞台。

中職2010年開始實施自由球員制度，過去曾有8人行使旅外球員資格，包括彭政閔、潘威倫、林智勝、陽建福、王柏融、陳韻文、陳鴻文與曾峻岳，其中僅王柏融與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊簽約，其餘都續留原隊。

本季結束古林睿煬中職年資累計滿3年，可行使旅外球員權利，聯盟公告後將由獅隊與國外各球團交涉，目前多支日職球隊對他有興趣，其中以火腿隊最積極，古林睿煬有望成為此制度實行以來第一位成功旅外的投手。（編輯：趙敏雅）1131104