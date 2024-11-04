古林睿煬本想穿裙子靈感太晚來 獲獎謝勝騎士鞭策

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手古林睿煬首度獲個人獎，也入圍年度MVP，他笑稱本來想穿裙子但靈感來得太晚；他也感謝隊友勝騎士，邀他競爭投手三冠王，鞭策他進步。

獅隊投手古林睿煬今年球季投出穩定好表現，整季21場先發出賽戰績10勝2敗，勝場數為個人單季新高，防禦率1.66、奪下中職防禦率王、最佳9人投手獎，也入圍年度MVP。

古林睿煬笑說很緊張，是首度獲得個人獎項參加頒獎典禮，希望上台致詞時不要緊張到掉麥克風。至於MVP大獎，他則認為能入圍就是肯定，畢竟去年甚至連符合局數的門檻都沒達到，這是很大的進步。

MVP入圍球員還有獅隊投手勝騎士（Mario Sanchez）、台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya），古林睿煬表示，兩人都是很好的球員，尤其是隊友勝騎士，感謝勝騎士在球季中邀請共同競爭投手三冠王，「有他鞭策我才能有現在的成績。」

古林睿煬多次提到陣中洋投給他很大的幫助，他透露，球季中無論生活還是球場上，每場比賽結束後，陣中洋將都會提供意見，還有面對打者的策略。他也會觀察洋將私下的訓練，模仿、找到適合自己的方式。

古林睿煬選擇墨綠色系的西裝出席頒獎典禮，他得意地秀出領結，「是木頭材質、很特別。」也透露本來想穿蘇格蘭裙，但靈感來得太晚所以沒能成真。

古林睿煬季後行使旅外球員權利，他表示，國外球團洽談的部分都交給經紀公司處理。（編輯：張雅淨）1131104