古林睿煬日職二軍中繼登板 4局失1分最速152公里

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天二軍中繼登板，投4局僅失1分、最快球速152公里，火腿終場以4比3擊敗東京養樂多燕子隊。

24歲古林睿煬展開旅日生涯表現備受期待，總教練新庄剛志一開始本來規劃讓古林睿煬中繼出發，吸取經驗、適應日職，18日古林睿煬熱身賽中繼登板好投後，新庄剛志改變想法，透露將讓古林睿煬先發調整。

火腿二軍例行賽今天與東京養樂多燕子隊交手，火腿隊4局下先攻下2分，5局上火腿隊換上古林睿煬中繼登板，他先被內山壯真敲出二壘打、四壞保送澤井廉，讓西村瑠伊斗敲出滾地球先抓1個出局數，被敲出安打失掉1分，接著被伊藤琉偉敲安，面對滿壘危機，依序讓山田哲人敲出二壘方向飛球、濱田太貴敲出三壘方向滾地球出局，沒有多掉分數。

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古林睿煬6局過後回穩，6到8局都沒再讓打者上到壘包，第8局連飆3次三振，投完結束投球任務；古林睿煬總計用59球投4局，被敲出3支安打，投出1次四壞保送、4次三振，失掉1分責失分，最快球速152公里。

火腿隊7局下靠著全壘打再拿2分，養樂多隊9局上追回2分，但攻勢沒有延續，火腿終場以4比3搶勝。（編輯：龍柏安）1140325