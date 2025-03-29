中職開幕戰林安可敲轟 統一獅8比0完封中信兄弟創紀錄
2025/3/29 20:37（3/29 21:09 更新）
（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職新球季今天在台北大巨蛋開打，統一獅在第6局攻下6分大局，以8比0擊退主場中信兄弟，刷新中職開幕戰最大分差勝利，賽後獅隊教頭林岳平也直呼很幸運用勝利開啟球季。
獅隊在4局上靠著邱智呈敲二壘安打展開攻勢，陳傑憲、林安可再敲安打，率先攻下1分。
6局上獅隊更是攻下大局、打了10個人次，包括蘇智傑、陳傑憲、林安可、潘傑楷都敲安打，攻下2分，林培緯也因為游擊手江坤宇失誤上壘，接著陳聖平敲1打點安打，滿壘時胡金龍代打敲出清壘二壘安打、帶有3分打點，單局灌進6分。
林安可在7局上轟出陽春全壘打，本季中職第一發全壘打出爐，獅隊再添1分。終場獅隊就以8比0擊退兄弟，奪下本季首勝，也刷新史上中職開幕戰最多分差勝紀錄（原紀錄為7分）。
談到第6局大局，賽後獅隊總教練林岳平表示，剛好那局有幸運的德州安打、對方也趨前防守，「而且非常不容易失誤（江坤宇）的人失誤了，造成大局，是不簡單的1局，今天對方miss、剛好我們有掌握這次機會，我們是幸運的一方，用勝利開啟今年球季。」
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今年結束就要退休的胡金龍在第6局敲出清壘安打，對此林岳平指出，「他本來就是我們這樣的角色，我們依賴的代打選手，那棒是一棒擊沉對手的打擊，也恭喜他有好表現。」
獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用81球投5.2局，僅被擊出3支安打，出現1次保送，送出5次三振，沒有失分，奪下勝投。接著林子崴、鄭鈞仁、邱浩鈞、劉軒荅接連登板，都沒有失分，聯手完封兄弟，讓兄弟打線全場僅敲4支安打。（編輯：陳政偉）1140329
影片來源：CPBL 中華職棒
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