中職開幕戰林安可敲轟 統一獅8比0完封中信兄弟創紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職新球季今天在台北大巨蛋開打，統一獅在第6局攻下6分大局，以8比0擊退主場中信兄弟，刷新中職開幕戰最大分差勝利，賽後獅隊教頭林岳平也直呼很幸運用勝利開啟球季。

獅隊在4局上靠著邱智呈敲二壘安打展開攻勢，陳傑憲、林安可再敲安打，率先攻下1分。

6局上獅隊更是攻下大局、打了10個人次，包括蘇智傑、陳傑憲、林安可、潘傑楷都敲安打，攻下2分，林培緯也因為游擊手江坤宇失誤上壘，接著陳聖平敲1打點安打，滿壘時胡金龍代打敲出清壘二壘安打、帶有3分打點，單局灌進6分。

林安可在7局上轟出陽春全壘打，本季中職第一發全壘打出爐，獅隊再添1分。終場獅隊就以8比0擊退兄弟，奪下本季首勝，也刷新史上中職開幕戰最多分差勝紀錄（原紀錄為7分）。

中華職棒36年新賽季29日在台北大巨蛋開打，由中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊交手，獅隊林安可（右）4局敲安帶1分打點，助獅隊先馳得點。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

統一7-ELEVEn獅隊球星陳傑憲（圖）單場雙安、跑回1分，幫助球隊終場以8比0獲勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

中職36年賽季正式展開，開幕戰29日晚間在台北大巨蛋登場，統一獅陣中潘傑楷（圖）6局關鍵安打帶起攻勢，助隊終場以8比0搶下首勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

中華職棒統一獅隊終場以8比0完封兄弟，獅隊林安可（圖）全場3安含1記全壘打，助隊奪勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

統一7-ELEVEn獅隊老將胡金龍（圖）6局敲出2壘安打，一棒打下3分打點，幫助球隊擴大領先。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

談到第6局大局，賽後獅隊總教練林岳平表示，剛好那局有幸運的德州安打、對方也趨前防守，「而且非常不容易失誤（江坤宇）的人失誤了，造成大局，是不簡單的1局，今天對方miss、剛好我們有掌握這次機會，我們是幸運的一方，用勝利開啟今年球季。」

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今年結束就要退休的胡金龍在第6局敲出清壘安打，對此林岳平指出，「他本來就是我們這樣的角色，我們依賴的代打選手，那棒是一棒擊沉對手的打擊，也恭喜他有好表現。」

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用81球投5.2局，僅被擊出3支安打，出現1次保送，送出5次三振，沒有失分，奪下勝投。接著林子崴、鄭鈞仁、邱浩鈞、劉軒荅接連登板，都沒有失分，聯手完封兄弟，讓兄弟打線全場僅敲4支安打。（編輯：陳政偉）1140329

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒36年賽季29日在台北大巨蛋開打，開幕戰為去年總冠軍賽組合、由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，獅隊由洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

中華職棒36年賽季29日在台北大巨蛋開打，統一7-ELEVEn獅隊小將林培緯（圖）先發守一壘、打第6棒，頂替有腰傷的老將陳鏞基上陣。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

獅隊全場打擊大爆發，球星陳傑憲（左）靠著隊友打線串聯成功回本壘得分，終場獅隊就以8比0完封兄弟。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

統一7-ELEVEn獅隊老將胡金龍（後中）6局敲安站上2壘，更帶3分打點，助隊終場以8比0大勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

獅隊潘傑楷（左）與林安可（右）聯手建功，終場獅隊就以8比0搶下本季首勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日

獅隊打線爆發，林安可7局開轟擴大領先，場邊球迷也樂翻，終場獅隊就以8比0大獲全勝。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日