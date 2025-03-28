中職36年3 / 中華職棒36年火熱開打 6球團爭冠關鍵人物一次看

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台灣棒球去年先歷經台北大巨蛋落成，接著喜迎世界12強奪冠，今年初再於WBC世界棒球經典賽資格賽急拉尾盤搭上晉級末班車，台灣棒球熱潮一直延續不曾退燒，今年中華職棒將36年即將開打，不管一日球迷還是資深球迷都能一手掌握熱騰騰的觀戰焦點，讓大家不只看熱鬧也能看門道。

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒36年明天於台北大巨蛋開打，6支球團將展開為期近7個月、各120場例行賽的漫長征途，爭奪最後的冠軍金盃，各球團除了洋將戰力比拚，本土戰力也很關鍵。

中職去年總冠軍金盃由中信兄弟抱回，今年要挑戰連霸，同樣由日籍總教練平野惠一領軍，去年中職總冠軍系列賽MVP

就是關鍵人物之一，身為「巨蛋王」的曾頌恩去年出賽112場、轟出10發全壘打、打擊率3成04，表現大躍進，今年是否能持續輸出火力值得期待。

除了江坤宇、陳俊秀、王威晨等主力，今年兄弟在熱身賽也啟用相當多年輕小將，像是黃韋盛、張仁瑋、張士綸等人。平野惠一表示，熱身賽有放上場的選手全部都很期待，「畢竟一軍主力不可能打完120場，隨時要有戰力補上來，希望不要有太多落差。」

去年在總冠軍戰不敵中信兄弟的統一獅隊，今年一大看點非「台灣隊長」陳傑憲莫屬，陳傑憲去年球季出賽112場、打擊率達3成34，挾著國際賽的人氣，勢必會為獅隊今年的戰績、人氣都有十足影響力。

此外，去年因動手術而缺席一整季的林子豪，今年傷癒歸隊，且原本守三壘的他在春訓多練一壘；去年5月左膝前十字韌帶撕裂動手術、整季報銷的內野手林靖凱，上半季也有望回歸，讓獅隊內野陣容更增添安定感。

味全龍隊在休季期間從FA市場補強了陳子豪、朱育賢，與原本的吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻組成重砲打線，新球季長打火力值得期待。新生代王牌投手「龍之子」徐若熙去年球季投了生涯新高的94.2局，拿下7勝，本季若能健康固定在先發輪值，有望挑戰單季10勝。

去年全年勝率第3名的樂天桃猿，連2年失去重砲陳俊秀、朱育賢，不過新球季林子偉健康回歸，且在減重之後移動更輕盈，加上馬傑森攻、守都更穩定，總教練古久保健二說：「第5棒、6棒全壘打機率可能會降低，因此第6棒以後串聯部分變得很重要。」

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富邦悍將在去年季中選秀補強張育成、張奕，本季為2人首次中職完整球季，張育成去年打半季就敲出10轟，今年擔任悍將隊長，表現如何是觀戰一大重點；投手張奕本季從先發投手身分出發，與陳仕朋、黃保羅等人組成本土輪值陣容。

新軍台鋼雄鷹來到一軍第2個球季，總教練洪一中喊出目標闖進季後賽，本季雄鷹除了有經驗的王柏融、吳念庭等人外，去年新人王曾子祐、在今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）繳出好表現的王博玄等新秀，在職棒2年級的表現也相當關鍵。（編輯：龍柏安）1140328