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接見總冠軍中信兄弟 總統：運動部掛牌壯大棒球產業

2025/3/18 11:41（3/18 11:46 更新）
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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天接見2024中華職棒總冠軍中信兄弟球隊表示，立法院已經三讀通過運動部組織法，今年即將掛牌。未來「運動部」和「國家運動產業發展中心」一起運作，除了照顧基層棒球、推廣全民運動、也會壯大棒球和其他運動產業。

總統上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等人陪同下，在總統府接見由中華職棒總會長蔡其昌所率領的2024年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊。總統進場與選手、教練們一一寒喧握手致意。

總統首先恭喜中信兄弟，去年台灣大賽以4比1，擊退統一獅，拿下年度總冠軍。兄弟最近4年拿下3座年度總冠軍，套一句中華職棒秘書長楊清瓏常講的話，「不簡單，真正不簡單」。總統說，雖然他是獅迷，還是要向大家表達最由衷的恭喜與欽佩之意。

總統從中信慈善基金會董事長也是兄弟象實質出資人辜仲諒、總教練、選手到職棒總會長一一感謝。他說，辜仲諒本身打球、懂球、喜歡球而且支持棒球，這幾年中信兄弟引進包括美國和日本的教練，導入運動科學，也深耕二軍農場、厚職球隊戰力。所投下的資源獲得豐碩成果，大家有目共睹。

總統一一點名選手表達感謝並感謝「恰恰」彭政閔，以及來自台南的王建民、陳江和3位教練，不僅僅是兄弟象的教練，也是12強經典賽教練。

總統表示，這個人絕對不能忘了感謝就是蔡其昌，他擔任職棒總會長，完成3項重要使命，第一，爭取職棒球團得到國家稅負減免，建立更好的棒球環境，這很不容易，談了非常久，一直到他當總會長、當了立法院副院長，得到前總統蔡英文的支持，完成歷史性使命。

第二，讓球迷走進球場，去年進到球場人數是276萬人次，蔡其昌已經說了今年要突破300萬人次。

第三，增加兩支職棒球隊，包括味全龍回歸、台鋼雄鷹加盟，讓球隊對戰組合更多元、競爭更激烈，讓球員交易市場更活絡、也讓每一位薪資待遇更提高，台灣棒球產業的規模，也更加壯大。有史以來表現最好的職棒總會長。

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總統表示，立法院已經三讀通過運動部組織法，今年即將掛牌。未來「運動部」和「國家運動產業發展中心」一起運作，政府會和職棒聯盟、中華棒協、球員工會，一起努力，除了照顧基層棒球、推廣全民運動、也會壯大棒球和其他運動產業。

總統強調，讓每一個想要在運動場上追逐夢想的選手，都有機會一圓他們的夢想，也讓國人因為運動更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。（編輯：蘇龍麒）1140318

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