張志豪首入總統府苦笑之前打的是感動 注意不能瞌睡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中信兄弟37歲野手張志豪雖打過多次國家代表隊、職棒資歷豐富，但今天是首度入總統府接受接見，他苦笑說之前沒能得名，「打的都是感動」，進總統府要注意「不能睡覺」。

總統賴清德今天接見2024年中職總冠軍隊中信兄弟，兄弟陣中老將張志豪是首度踏進總統府，張志豪表示，有些問過隊友進到總統府要幹嘛，感覺是不能搞怪的地方，也有稍微參觀一下，是必須要很正經的場所，「不能睡覺，大家都互相提醒要撐一下。」

兄弟4年內奪下3冠，前兩次奪冠時張志豪沒能參與，先前打國家隊時也沒有獲得總統接見過，張志豪苦笑說：「我打的都沒有得名，我們打的都是感動」，被問起是否羨慕隊友進總統府獲得接見經驗多，張志豪表示：「比較羨慕拿冠軍。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟隊36歲野手陳俊秀先前效力Lamigo桃猿隊時也有因為球隊奪下年度總冠軍入總統府，此次獲得接見是穿不同球衣，他笑說就是人不一樣了，上一次獲得接見時總統是蔡英文。

陳俊秀也提到，知道賴總統很支持棒球，先前舉辦關懷盃棒球賽時賴總統也有出席，可以看出來是真的很愛棒球；記得之前進總統府有吃到滷肉飯，「希望明年再來吃。」（編輯：李亨山）1140318