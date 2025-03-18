王建民細數見過4任總統 賴總統關心是否常回台南

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中信兄弟投手教練王建民進總統府經驗不少，雖然記不清楚次數，但王建民細數見過的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，還有現任總統賴清德，賴總統也特別問王建民有沒有常回台南。

總統賴清德今天接見2024年中職總冠軍隊中信兄弟，在致詞時也特別點名幾名台南出身的教練球員，包括兄弟隊投手教練王建民、首席教練陳江和，球員鄭凱文、詹子賢、陳統恩和陳柏均。

賴總統在與球員、教練握手時有簡單與球員聊幾句，包括問鄭凱文從日本回來幾年了，提到鄭凱文是年輕球員的榜樣，也提到詹子賢去年季後行使自由球員（FA）權利後選擇續留兄弟，笑說「很難想像你穿別隊球衣的樣子」，稱讚詹子賢穿兄弟球衣特別帥。

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王建民也是去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠教練團，有獲得總統接見，王建民表示，忘記進過總統府幾次，但算蠻多次的，細數記憶中的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，上一次12強賽獲得接見有在總統府用餐。

被問起賴總統握手時說了什麼，王建民表示：「總統問我有沒有常回台南」，王建民也提到，每次進來總統府的感覺都差不多。（編輯：李亨山）1140318