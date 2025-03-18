加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市安置傷人比特犬 動保處：若具攻擊性不排除安樂死
首頁 / 運動
賴清德
新聞專題
賴清德3/300
首頁 / 運動

王建民細數見過4任總統 賴總統關心是否常回台南

2025/3/18 12:28（3/18 13:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德18日接見2024中華職棒總冠軍中信兄弟球隊，兄弟投手教練王建民（前中）進總統府經驗也不少，細數見過的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，還有現任總統賴清德。中央社記者謝靜雯攝 114年3月18日
總統賴清德18日接見2024中華職棒總冠軍中信兄弟球隊，兄弟投手教練王建民（前中）進總統府經驗也不少，細數見過的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，還有現任總統賴清德。中央社記者謝靜雯攝 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中信兄弟投手教練王建民進總統府經驗不少，雖然記不清楚次數，但王建民細數見過的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，還有現任總統賴清德，賴總統也特別問王建民有沒有常回台南。

總統賴清德今天接見2024年中職總冠軍隊中信兄弟，在致詞時也特別點名幾名台南出身的教練球員，包括兄弟隊投手教練王建民、首席教練陳江和，球員鄭凱文、詹子賢、陳統恩和陳柏均。

賴總統在與球員、教練握手時有簡單與球員聊幾句，包括問鄭凱文從日本回來幾年了，提到鄭凱文是年輕球員的榜樣，也提到詹子賢去年季後行使自由球員（FA）權利後選擇續留兄弟，笑說「很難想像你穿別隊球衣的樣子」，稱讚詹子賢穿兄弟球衣特別帥。

google news透過 Google News追蹤中央社

王建民也是去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠教練團，有獲得總統接見，王建民表示，忘記進過總統府幾次，但算蠻多次的，細數記憶中的歷任總統有陳水扁、馬英九、蔡英文，上一次12強賽獲得接見有在總統府用餐。

被問起賴總統握手時說了什麼，王建民表示：「總統問我有沒有常回台南」，王建民也提到，每次進來總統府的感覺都差不多。（編輯：李亨山）1140318

#中信兄弟
#王建民
#詹子賢
#鄭凱文
#賴清德
#馬英九
#陳水扁
#蔡英文
#總統府
延伸閱讀
接見總冠軍中信兄弟 總統：運動部掛牌壯大棒球產業平野惠一兩度進總統府身分不同 喊新球季3目標
王建民
王建民直言資格賽調度燒腦 拜託栗山英樹多照顧孫易磊古林睿煬孫易磊分享經典賽資格賽登板「劇本」 旅日後更珍惜在台出賽
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
接見總冠軍中信兄弟 總統：運動部掛牌壯大棒球產業
17
更多編輯台推薦新聞：