平野惠一兩度進總統府身分不同 喊新球季3目標

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）總統賴清德接見中職2024年總冠軍隊中信兄弟，兄弟總教練平野惠一成為史上首名獲總統接見的中職外籍總教練，代表致詞直言很光榮，並喊出新球季3個目標。

平野惠一2022年兄弟奪冠時是教練團成員，隔年接受接見，首度入總統府透露有使用總統府的廁所、給出好評，今天以總教練身分再度進到總統府，代表球隊致詞直言很光榮，可以進到總統府接受表揚無比感動。

平野惠一致詞中提到，奪冠獲得接見的榮耀屬於中信兄弟的每一員，感謝母公司中國信託對於球隊的支持，這分榮耀屬於大家，也屬於一直支持兄弟隊的球迷朋友。

平野惠一恭喜台灣在去年底世界12強棒球賽奪冠、今年在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）搶下明年經典賽（WBC）正賽門票，向世界展現台灣棒球的實力，很開心看到台灣棒球蓬勃發展。

對於中信兄弟，平野惠一表示，球隊去年喊出「進取」的口號，全隊同心協力朝著共同目標努力、拿下總冠軍，4年內奪下3冠是所有人揮灑汗水、堅持不懈努力的成果，感謝教練團的合作，感謝球員們面對每場比賽全力以赴，認為這不是運氣，是汗水淚水交織，努力才能得到的成果。

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兄弟2025年的口號是「進化」，平野惠一希望在過去的基礎上要求超越自我，也希望幫助大家持續成長，提到兄弟的精神是永不放棄、不斷挑戰，提醒球員在成為棒球人之前先是社會人，要努力為社會做出貢獻，也要當孩子們的榜樣和目標。

平野惠一直言今年度的目標很明確有3個，首要目標是挑戰連霸，第2個是吸引更多的球迷入場看比賽，最後一個是要讓球迷看比賽看得開心。（編輯：李亨山）1140318