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江坤宇5度入總統府被總統點名 笑稱來幾次都不膩

2025/3/18 11:41
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中信兄弟24歲野手江坤宇5度入總統府接受接見，總統賴清德點名喜歡看他打球，江坤宇表示，每次進總統府心情都蠻好的，「來幾次都不會膩」，目標湊到15次。

總統賴清德今天接見2024年中職總冠軍隊中信兄弟，賴總統在致詞中點名兄弟野手「小可愛」江坤宇，笑說雖然不知道「小可愛」的封號怎麼來的，但稱讚江坤宇站上場就會讓敵人覺得可怕，不只守備好、打擊也很好。

賴總統今天依序與兄弟教練、球員握手致意，江坤宇透露，總統跟他握手時也有說喜歡看他打球、謝謝總統欣賞。

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江坤宇雖然才24歲，但已經累積5次接受總統接見的經驗，2016、2018年高中打國家代表隊時獲得接見，兄弟前兩次奪冠江坤宇也是班底，雖然錯過去年底世界12強棒球賽奪冠接見，這次是第5度入總統府。

江坤宇笑說，第5次來知道廁所在哪裡了，每次來心情都蠻好的，希望可以多進總統府幾次，也提到有個愛棒球的總統蠻幸福的，笑說想要多蒐集幾次進總統府的機會，把15次當作目標。（編輯：李亨山）1140318

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