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總統點名要在府見統一獅不簡單 盼餅總帶領好好表現

2024/11/26 18:45（11/26 19:49 更新）
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總統賴清德（右）26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，致贈所有成員台灣造型的抱枕當作伴手禮，意旨要當球員的靠山，由隊長陳傑憲（左）代表領取。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
總統賴清德（右）26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，致贈所有成員台灣造型的抱枕當作伴手禮，意旨要當球員的靠山，由隊長陳傑憲（左）代表領取。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天接見12強棒球賽台灣隊代表團成員時，特別提到職棒統一獅球員陳傑憲等人說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」，他希望「餅總」林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年將在總統府迎接。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，賴總統、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝讓世界看見台灣。

由於政府每年都邀台灣大賽的冠軍隊伍到總統府，展現對職業棒球運動的高度重視，今年職棒總冠軍是兄弟隊，賴總統致詞時特別說，他歡迎兄弟隊明年到總統府，也特別感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，「兄弟真的是兄弟」，非常強，攻守俱佳。

熱愛棒球的賴總統在台南市長時期就成頭號獅迷，他因此點名統一獅球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，他說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」。賴總統講完，馬上引發哄堂大笑。

賴總統接著說，陳傑憲跟他說，雖然沒有拿到全國冠軍但是拿到世界冠軍。賴總統也說，希望統一獅隊總教練林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年在總統府迎接。

賴總統說，他與總統府秘書長潘孟安一起看球，潘孟安不斷稱讚屏東孩子吳俊偉。另外，賴總統也稱曾頌恩是「巨蛋王」，不只在台北大巨蛋有好成績，現在連東京巨蛋也有曾頌恩的好表現。

總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，投手林昱珉（站者）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，投手林昱珉（站者）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日

總統接著一一唱名每一位選手的表現與特色，特別感謝旅外回來的投手林昱珉和捕手林家正。

賴總統問林昱珉是否記得10年前的U12世界盃棒球賽，他曾以台南市長身分幫林昱珉加油，還準備當時的照片送給林昱珉。

總統說，希望林昱珉能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，有一點不要跟王建民學習，不要受傷。國人期待很深，希望能夠持續在美國大聯盟發光發熱，持續為國爭光。

提到林家正，總統變身資深球評，他說，林家正上場打全壘打那一次，他跟潘孟安說，林家正打擊非常好、前面幾場球賽，擊球點都非常好，只是稍微打高一點，如果揮棒角度能夠高一點，就是長打好手，沒想到，話一講完，林家正就打出全壘打。潘孟安一直都不相信他棒球比較行，還跟他說，自己也是少棒的選手，一直到林家正全壘打那一刻，潘孟安才甘拜下風。

最後，總統強調，成果是大家共同努力，在國內，都是為球隊爭取最大成績最大光榮，可是出國的時候都是同一個隊伍都是Team Taiwan，不管來自哪一隊，出國就是一個隊伍，今天在國際棒球賽上得到好的成績也向國人示範了一個國內競爭、國外團結，只要台灣團結，「我們就可以走得更遠」。

賴總統也感謝富邦悍將的球員江國豪、張奕，他並說，特別注意到張奕的直球都150幾公里，變化球、滑球都非常犀利，他謝謝選手們為國家所做的一切。（編輯：楊凱翔）1131126

總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，捕手林家正（中）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，捕手林家正（中）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
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