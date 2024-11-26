棒球12強台灣隊英雄遊行 陳傑憲林家正帥氣登場【直播】
2024/11/26 15:43（11/26 16:53 更新）
（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣在2024年世界12強棒球賽奪首冠，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行今天下午從凱達格蘭大道、公園路口出發，沿途民眾夾道熱烈歡迎，台灣隊長陳傑憲和鐵捕林家正共乘1台吉普車，看起來相當享受氛圍。
影片來源：CPBL 中華職棒
「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行原訂下午3時20分出發，因故提前10分鐘啟動，遊行隊伍行經公園路、襄陽路、館前路（英雄谷）、忠孝西路、重慶南路，最後進入總統府。
國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修，以及時代力量黨主席王婉諭，預計下午3時抵達凱達格蘭大道、公園路口出發點，替台灣英雄加油打氣。
在12強冠軍戰接連開轟的鐵補林家正、外野手陳傑憲共乘1台吉普車，看得到林家正右手腕還戴著今天上午去醫院檢查後的護具，但仍難掩臉上的興奮。
今天的英雄大遊行，球員28人皆到齊，另外包括教練團、情蒐人員、後勤團隊、啦啦隊等也共享這份榮耀。（編輯：張雅淨）1131126
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