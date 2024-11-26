棒球12強台灣隊英雄遊行 陳傑憲林家正帥氣登場【直播】

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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣在2024年世界12強棒球賽奪首冠，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行今天下午從凱達格蘭大道、公園路口出發，沿途民眾夾道熱烈歡迎，台灣隊長陳傑憲和鐵捕林家正共乘1台吉普車，看起來相當享受氛圍。

影片來源：CPBL 中華職棒

「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行原訂下午3時20分出發，因故提前10分鐘啟動，遊行隊伍行經公園路、襄陽路、館前路（英雄谷）、忠孝西路、重慶南路，最後進入總統府。

國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修，以及時代力量黨主席王婉諭，預計下午3時抵達凱達格蘭大道、公園路口出發點，替台灣英雄加油打氣。

在12強冠軍戰接連開轟的鐵補林家正、外野手陳傑憲共乘1台吉普車，看得到林家正右手腕還戴著今天上午去醫院檢查後的護具，但仍難掩臉上的興奮。

今天的英雄大遊行，球員28人皆到齊，另外包括教練團、情蒐人員、後勤團隊、啦啦隊等也共享這份榮耀。（編輯：張雅淨）1131126

台灣隊長陳傑憲（右）和捕手林家正（左）共乘1台吉普車，享受現場氛圍。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

台灣隊沿途受到民眾熱烈歡迎，台灣隊總教練曾豪駒（右）、首席兼捕手教練高志綱（左）以手機記錄精彩時刻。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

球員曾頌恩（中）等人與球迷揮手致意。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行下午從凱達格蘭大道、公園路口出發，沿途擠滿大批民眾熱情歡迎台灣隊。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

學童在路旁等待遊行隊伍，舉字牌為台灣隊加油打氣。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

有球迷拿出海報，用文字表達對捕手林家正的支持與喜愛。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

台灣隊牛棚教練王建民與民眾揮手致意。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

啦啦隊在路旁熱舞歡迎台灣隊。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日