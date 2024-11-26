12強奪冠張奕獲前隊友山本由伸致賀 證實有日職球隊探詢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北26日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠功臣之一、投手張奕今天說，賽後收到昔日（日本職業棒球歐力士猛牛隊）隊友山本由伸傳的恭喜訊息，也證實有日職球隊探詢。

他說，目前效力美職大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）的山本由伸有傳訊息表達恭喜，「畢竟我們是同梯」，但最開心還是MLB國家聯盟（National League）年度最有價值球員（MVP）大谷翔平也看到台灣奪冠，就像大谷翔平曾在日本隊在世界棒球經典賽（WBC）奪冠時說，想讓亞洲棒球能有更好發展，慢慢感受到大谷翔平講這句話的意義。

張奕這屆12強賽累計5場出賽，共投8局無失分，尤其在冠軍戰接替隊友林昱珉投球，成功封鎖日本隊打線，讓對手無力反撲，且連同上一屆12強賽共摘下5勝，是12強賽史勝投王，好表現也獲日職關注，讓曾效力歐力士、埼玉西武獅隊的張奕有機會重返日職舞台。

張奕中午在榮耀返國餐會接受媒體聯訪表示，從經紀人方面得知有日職球隊探詢，但他沒想太多，還是看經紀人與母隊（中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊）接下來怎麼洽談，全部由經紀人處理。

這屆台灣隊從組隊起就不被外界看好，但總教練曾豪駒率平均僅24.5歲的球員一關一關闖，預賽4勝1敗、分組第2名晉級複賽，接著搶下冠軍戰門票，最後以4比0完封日本隊，勇奪世界等級非分齡成棒賽隊史首冠，感動全國，昨天吸引超過1000名球迷到桃園國際機場接機。

張奕表示，面對熟悉的日本打者，很享受當下的投球，特別想拿冠軍的心情很強烈。歐力士（日職太平洋聯盟）連霸時，他都沒在名單內，只能看電視，感覺很不甘心，覺得「自己沒有那麼差，為什麼無法進入名單？」（編輯：李明宗）1131126