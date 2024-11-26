記者問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」中天新聞致歉
2024/11/26 12:17（11/26 13:02 更新）
（中央社記者王心妤台北26日電）由於提問世界12強棒球賽台灣隊投手林昱珉「日本有賣檳榔嗎？」惹議，提問的中天新聞記者與中天新聞今天向林昱珉與球迷致歉。
台灣隊昨天返台，中天記者在機場叫住林昱珉後提問：「昱珉，可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇！」林昱珉當下未回應就離開，影片播出後引起網友不滿。
中天新聞透過社群網站臉書（Facebook）表示，中天新聞在東京機場提問林昱珉，引起負面觀感，向林昱珉致歉，也向球迷表達歉意，「各方的指正我們虛心接受，並且檢討改進。」
提問的記者也在臉書說，深刻檢討個人提問，對林昱珉表達歉意並向球迷道歉，未來在採訪上會更嚴謹、虛心檢討自己，希望各界不要針對中天員工或親友，「真的萬分抱歉，對不起大家。」（編輯：李明宗）1131126
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