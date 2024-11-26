12強台灣隊返國采盟免稅店員工擠中間蹭合照 董事長古素琴鞠躬致歉

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟，采盟免稅店董事長古素琴今鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

台灣隊在世界棒球賽12強奪金，昨晚搭機返台，但許多球迷透過直播畫面卻發現，球員下機進入航廈後，在管制區內就有免稅店員工手持標示牌、拉布條，在副總統蕭美琴與球員合照時，甚至有數名黃衣人擠入緊靠副總統旁的C位蹭拍照，球員反而被擠到後排，甚至看不到，網友怒批根本是「黃巾之亂」。

甚至在球員準備入關時，也持續有免稅店員工擠壓動線，連台灣隊長陳傑憲也在人群中不斷大喊「不好意思，不好意思，我要讓我老婆和小孩走到前面」，混亂場面引發大批網友不滿，紛紛發文要求道歉，今天上午采盟免稅店也將臉書粉專緊急關閉，目前暫時無法查看頁面內容。

采盟免稅店董事長古素琴上午率領員工鞠躬道歉表示，「對昨天在桃園機場迎接台灣隊時所發生的疏失深表歉意」。

古素琴指出，在這次接機活動中，公司沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響。采盟免稅店深切反省，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。

古素琴說，采盟免稅店將主動聯繫中華職棒聯盟表達歉意，並承諾將全面檢討以避免類似情況再次發生。未來，采盟免稅店將以更專業、謹慎的態度服務社會。

古素琴表示，感謝各界的包容與指正，這將是采盟免稅店成長的契機，也會以此為戒持續改進。（編輯：方沛清）1131126