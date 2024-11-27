采盟免稅店員工蹭12強台灣隊合照挨批 捐3000萬當棒球發展基金

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）台灣隊奪12強棒球賽冠軍返台，采盟免稅店挨批「搶C位（中間位置）蹭合照」。采盟免稅店董事長古素琴26日道歉，采盟今天捐3000萬元當培育青少年棒球發展種子計劃基金。

台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍後25日晚間搭機返台，身穿黃衣的采盟免稅店人員「搶C位蹭合照」，球員反而被擠到後排、甚至看不到引發批評，網友怒批是「黃巾之亂」。古素琴26日出面鞠躬致歉，並表示將主動聯繫表達歉意。

台灣隊25日晚間搭機返台，副總統蕭美琴（前左4）與球員合照時，有數名穿黃衣的免稅店員工擠入，緊靠蕭副總統旁的C位蹭拍照。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月26日

采盟免稅店上午發布聲明稿指出，向社會大眾及為國爭光的棒球選手表達最深切道歉與懺悔，「我們深知在近日迎接棒球選手回國的活動中，我們的錯誤行為，傷害了選手和球迷的感受」。

對於所引發的不滿，采盟免稅店表示，為此痛切深疚自省，發自內心向所有關注此事的社會大眾表示最誠摯深切的歉意。

采盟免稅店指出，棒球是凝聚台灣人心的重要運動，球迷與選手的熱情與努力值得最崇高尊重與支持。采盟免稅店希望以實際行動表達對棒球運動支持與行為改進的決心。

采盟免稅店表示，本於支持與熱愛台灣棒球的初衷，也培植更多棒球世界冠軍，采盟承諾提撥新台幣3000萬元全數當成為期5年培育台灣青少年棒球發展的種子計劃基金，協助偏鄉青少年球隊提升訓練環境與資源，為未來的台灣棒球夢想略盡綿薄之力，期待為這一塊土地創造更多的Team Taiwan世界冠軍。

采盟免稅店指出，棒球不僅是比賽及輸贏，更是大家彼此連結與成長的共同語言，凝聚國內向心力的精神標竿，感謝外界指正與包容，也希望能在未來日子裡，繼續與國人一同支持台灣棒球，看到更多的台灣之光，為棒球精神喝采，並再次致上最誠摯的歉意與謝意。（編輯：戴光育）1131127