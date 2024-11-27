采盟免稅店接機蹭12強台灣隊合照 桃機擬開罰100萬

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（中央社記者余曉涵台北27日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返台接機活動時，出現采盟免稅店員工遭指蹭合照亂象。桃園機場公司總經理范孝倫今天說，按照契約有懲罰性罰鍰，初步將以最高金額100萬元來處罰。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟。采盟免稅店董事長古素琴昨天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

交通部長陳世凱在立法院接受媒體聯訪表示，采盟在國家運動員回台時，未經同意就做拉布條跟做廣告動作，他認為非常不妥。

陳世凱說，要求桃機公司要立即做檢討由誰該負責外，裁罰采盟是必然的，不但影響桃機公司的形象，也會影響機場運行，如果這些免稅店都不按照桃機公司安排，就用自己的做法下去做，必然會引起混亂。

范孝倫指出，采盟的不當行為，按照契約屬於情節重大影響機場營運，對於契約有懲罰性罰鍰為新台幣20萬元到100萬元，初步檢討將以最高的100萬元進行裁罰，後續將以行政程序來辦理相關公文。（編輯：李亨山）1131127