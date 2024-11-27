12強台灣隊返國采盟員工擠中間與副總統合影 特勤中心：會檢討

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍25日返台，副總統蕭美琴接機遭采盟免稅店人員搶C位合影，遭外界議論。民進黨立委羅美玲今天關切維安是否疏失，國安局特勤中心回應，會檢討。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾後方引發外界砲轟；采盟免稅店董事長古素琴昨天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局、文化部、警政署、大陸委員會報告「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略，及我國的因應方案」，並備質詢。

民進黨立委羅美玲關切，副總統蕭美琴赴桃機接機，依據經驗，國安局都會事先場勘並安排路線，也會安排合影名單，但當天采盟董事長等人亂入時，國安特勤未有任何作為。

國安局特勤中心副指揮官李慶然回應，均有按照相關程序，並事前邀集主辦單位體育署、桃機、華航等6個單位現勘，同時在機場內的維安區分兩區塊，分別是入境管制區及管制區外，但會對此進行檢討。

羅美玲再次強調，當天采盟等人是從後方突然竄入，呼籲國安局特勤中心檢討此事。（編輯：張良知）1131127