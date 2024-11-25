新住民長照服務困境多 民團提建言籲政府重視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北25日電）南洋台灣姊妹會、移民青年倡議陣線等民間團體今天舉行記者會表示，台灣已有60萬名婚姻移民人口，對於長照服務仍是霧煞煞，成為長照政策邊緣人，她們推出7種語言長照懶人包，並提出建置多語通譯系統等多項建言，呼籲政府重視並提供協助。

南洋台灣姊妹會、移民青年倡議陣線、移民∕移住人權修法聯盟與民進黨立委羅美玲、國民黨立委張智倫及民眾黨立委麥玉珍上午在立法院舉行「長照霧煞煞-移民照顧者十大挑戰」記者會。

南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝表示，新住民在台灣已有30、40年，遭遇的問題不再是過去大家想像的生活、文化適應或輔導如何當好媳婦、好媽媽的問題，許多姊妹在台灣落地生根，慢慢進入中、老年，從主要且免費的照顧者，到了有長照需求的時刻，卻面臨求助無門。當台灣長照已喊到3.0，資源越來越多時，很多新住民無法使用，新移民家庭跟二代的基本權益未受重視，當初制定政策時也未考慮這些人，於是姊妹會製作多語懶人包及建言，希望政府看到新住民需求。

羅美玲指出，新住民因語言不通，對中央政策不了解，也不知道1966專線，或不知道可用專線申請服務，她建議家照找評估量表應納入新住民因素、政府部門專線應整合並納入多國語言，提高近用性，照服員訓練教材應納入多語，測驗應符合新住民條件狀況，避免讓新住民因語言障礙而權益受損。

張智倫提到，政府應比照原住民的文化健康站，設立新住民長照據點提供服務，他也依據長照法第4條基礎提出內政部新住民發展署組織基本法草的提案，希望盡速成立新住民發展署，在制度、政策、預算都可以給新住民更務實的協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛福部長照司司長祝靜芳說明，過去宣導文案講求字少精簡，可能造成理解上困難，後續的宣導會跟新住民團體合作，把文案宣導讓新住民看得懂。照服員的訓練是歸屬勞動部，民團意見會和勞動部合作，課程、測驗也會因應多語言來做調整。

南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧提到姊妹會的7項建議，包括長照服務提供不得因服務對象之性別、婚姻、種族、宗教信仰等有差別待遇之歧視行為。宣導應考量新住民的語言及多元文化；應建置多語通譯系統，服務移民家庭；應建置照顧服務員多語訓練、考照及支持系統。提升社福、醫護助人者和長照服務工作者的多元文化敏感度；應鼓勵民間發展移民照顧支持團體及文化照顧模式。應投注資源培力婚姻移民女性及其家庭，改善移民姊妹的不利處境。（編輯：張若瑤）1131125