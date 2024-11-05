卓榮泰：禁伐補償用基金最方便 追加預算爭議較少

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（中央社記者王承中台北5日電）針對114年度禁伐補償未編足的財源，行政院長卓榮泰今天表示，他認為用基金的方式最方便，未來再嘗試用公務預算填補基金；而追加預算的方式可能爭議較少，如果大家有共識，明年行政院編追加預算會朝這個方向。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

針對114年度 禁伐補償 禁伐補償 原住民族基於國土保安、水源涵養、綠化環境、自然生態保育、因應氣候變遷及配合政府造林與保育政策等因素，土地利用受限制，為落實受限者給予補償的精神，訂定「原住民保留地禁伐補償條例」。 立法院2024年6月4日經過三讀表決通過，修正禁伐補償第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。 看更多 關閉 經費的爭議，國民黨立委張智倫在質詢時詢問卓榮泰，是否有機會用第二預算金或追加預算的方式當作解方，如果行政院願意的話，卓榮泰現在就可以宣布，馬上解決問題。

卓榮泰表示，這是原則性的問題，在中華民國憲法跟預算法的精神下，如果行政立法兩院互相尊重的前提確立，往後依此方式進行預算、法律案討論的共識、原則及程序確立，對於禁伐補償的爭議，可以多方來尋找資金來源。

卓榮泰指出，依預算法規定，立法院審查法律案時增加稅出，必須徵詢行政院意見，同時要指出彌補資金的來源。要先有資金來源後才能夠立法，之後才能去執行。如果這樣的原則、程序都能確定，是要用基金、第二預備金或追加預算，都可以討論，行政院都可朝向這樣的方向，共同尋找資金來源。

對於行政院傾向用哪個方式解決爭議，卓榮泰表示，在歷次詢答中，用基金的方式，有立委有不同意見，有立委認為第二預備金的用途有所限制，也有立委認為追加預算要等到明年，但總會找出一個方式，只要在原則、程序及法律規定下，一定可以找出一個方式，大家可以各走一步。

卓榮泰說，他認為用基金的方式最方便，未來再嘗試用公務預算來填補基金；而追加預算可能是大家爭議比較少的，如果大家有共識，明年行政院編追加預算會朝這個方向來做。（編輯：蘇龍麒）1131105