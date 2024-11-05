財劃法初審藍綠爆衝突 卓榮泰盼平心氣和就事論事

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（中央社記者王揚宇台北5日電）藍綠4日就財劃法初審爆衝突，6日再戰。行政院長卓榮泰今天受訪說，希望朝野立委都能平心氣和的就事論事，對於一些有爭議的部分，可以有更多的討論空間與時間。

立法院財政委員會4日審查財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言的立委合計約70人次，冗長發言後，財委會召委陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，此舉引發民進黨立委不滿，爆發衝突；過程中，議事數度停擺，陳玉珍於晚間10時30分宣布6日繼續開會。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對上述議題作相關說明。

卓榮泰說，希望立法院在討論所有法案時，朝野立委可以平心氣和的就事論事，在討論之前，各黨團應該想看看草案內容要如何做合理規劃，討論過程與程序上該如何做合理安排。

卓榮泰指出，民眾都很期待以非常好的立法品質修訂出來的法案，都是依法可行且符合民意，這樣的法律行政院會全力遵守，也希望過程平和；但對於有爭議的，可以有更多的討論空間與時間。（編輯：張良知）1131105