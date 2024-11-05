台灣金聯董事長傳更迭 卓榮泰：人事有全盤規劃

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（中央社記者王揚宇台北5日電）台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉稱擋人財路被趕走，將於本週卸任。行政院長卓榮泰今天受訪表示，政務人員與各事業單位負責人有更迭，都是政府基於全盤人事考量與規劃，對於卸任者，不會忘記其在任內勞苦功高的各種表現。

施俊吉將於本週卸任，他4日表示，任內期間雖遇疫情以及平均地權條例等修法，使不動產經營環境艱困，台灣金聯資產總額仍增加約23%；談及卸任原因，施俊吉認為，因為他處理雲林萬有紙廠土地標售一案，「我合理懷疑我擋人財路，所以被趕走」。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於上述議題作相關說明。

卓榮泰說，政府的政務人員跟各事業單位負責人有更迭，都是政府基於全盤人事的考量規劃，對新任者寄予厚望，要求勇於創新，但對於卸任者，也不會忘記其在任內勞苦功高的各種表現。

卓榮泰表示，至於新任者，在現有的人事法規制度中，以及對於國家財產使用管理收益、投資等，都有非常嚴謹的明確規範，未來財政部會加強注意、加強監督，也絕對不容許有任何事業單位負責人，對於其他個人或有關係的家族成員，有任何特權與不法，這絕對會禁止，也會加強注意，請民眾放心也一起監督。（編輯：張均懋）1131105